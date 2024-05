Eurovision 2024: Όσα αλλάζουν στον τελικό μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας – Η νέα ανακοίνωση της EBU

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε η EBU, μετά τον σημερινό (11/5) αποκλεισμό της Ολλανδίας από την Eurovision, λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του ευρωπαϊκού μουσικού διαγωνισμού.

Στη νέα της ανακοίνωση, η EBU αναφέρει: «Ως αποτέλεσμα της μη συμμετοχής της Ολλανδίας στον Μεγάλο Τελικό του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν τον αριθμό τους όπως έχει ανακοινωθεί. Δεν θα υπάρχει τραγούδι στη θέση νούμερο 5.

Τα αποτελέσματα της κριτικής επιτροπής, που ελήφθησαν μετά την βραδινή γενική πρόβα την Παρασκευή 10 Μαΐου, υπολογίστηκαν εκ νέου, έτσι ώστε η Ολλανδία να μην λάβει βαθμούς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλα τα μέλη της κριτικής επιτροπής πρέπει να κατατάξουν όλα τα τραγούδια από το 1 έως το 26.

Για παράδειγμα, αν η Ολλανδία κατετάγη 9η από μια εθνική κριτική επιτροπή σε μια χώρα, το 10ο τραγούδι κατατάσσεται τώρα στην 9η θέση και θα λάβει 2 βαθμούς και το πρώην 11ο τραγούδι είναι τώρα 10ο και παίρνει 1 βαθμό».

Στη συνέχεια εξηγεί πως: «Δεν θα απονεμηθούν βαθμοί στην Ολλανδία από το κοινό. Οι θεατές στην Ολλανδία εξακολουθούν να επιτρέπεται να ψηφίζουν στον Μεγάλο Τελικό και το αποτέλεσμα της κριτικής επιτροπής της Ολλανδίας παραμένει έγκυρο.

Η EBU θα ενημερώσει όλους τους τηλεπικοινωνιακούς εταίρους ότι η Ολλανδία δεν συμμετέχει πλέον και θα προσπαθήσουμε να μπλοκάρουμε τις γραμμές για το τραγούδι 5. Ζητάμε να μην επιχειρήσει κανείς να ψηφίσει το τραγούδι 5. Εάν κάποιος προσπαθήσει να ψηφίσει για το τραγούδι 5 οι ψήφοι του θα δεν μετράνε, αλλά υπάρχει πιθανότητα να χρεωθούν οι θεατές. Η Ολλανδία δεν θα εμφανιστεί στον βαθμολογικό πίνακα».

As a result of no participation from the Netherlands in the Eurovision Song Contest Grand Final the following will take effect:

All contestants keep their number in the official Running Order. There will be NO song in position number 5.

The jury results, received after Dress…

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 11, 2024