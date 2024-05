Eurovision 2024: Πώς φτάσαμε στον αποκλεισμό του Joost Klein από τον τελικό – «Είμαστε σε σοκ» η πρώτη αντίδραση της Ολλανδίας

Χαμός επικρατεί στον διαγωνισμό της Eurovision, λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό, με την EBU να προσπαθεί να βάλει μία τάξη.

Η Ολλανδία με τον καλλιτέχνη Joost Klein και το “κολλητικό”, θα έλεγε κανείς, τραγούδι «Europapa» έχουν κλέψει τις εντυπώσεις και πολλοί την θεωρούσαν ως ένα από τα μεγάλα φαβορί. Ο τραγουδιστής διαγωνίστηκε στον δεύτερο ημιτελικό και κατάφερε να πάρει το “χρυσό” εισιτήριο για τον τελικό.

Κι ενώ η Ολλανδία γιόρταζε ακόμα την πρόκριση της, μία σειρά από γεγονότα με πρωταγωνιστή τον εκπρόσωπό της, οδήγησαν στον αποκλεισμό της χώρας από την Eurovision.

Φήμες αναφέρουν πως η κακή αρχή έγινε κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που έδωσαν οι 10 χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό, από τον δεύτερο ημιτελικό. Ανάμεσα στις χώρες ήταν η Ολλανδία και το Ισραήλ, του οποίου η φετινή συμμετοχή έχει προκαλέσει μία σειρά από αντιδράσεις.

Ο Ολλανδός καλλιτέχνης, την ώρα που η Ισραηλινή τραγουδίστρια απαντούσε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων είχε τυλιχθεί με την σημαία που κρατούσε, κρύβοντας έτσι το πρόσωπό του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διοργανώτρια αρχή τους είχε βάλει να κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλον.

Όταν δημοσιογράφος ρώτησε την Eden Golan για το αν θεωρεί πως η παρουσία της στο διαγωνισμό μπορεί να βάζει σε κίνδυνο άλλους συμμετέχοντες, ακούγεται ο συντονιστής να της λέει πως δεν χρειάζεται να απαντήσει στην ερώτηση.

Τότε ήταν που ο Joost Klein έβγαλε την σημαία από το κεφάλι του και ρώτησε «Γιατί όχι;».

Λίγες ώρες αργότερα έγινε γνωστό ότι ο Ολλανδός τραγουδιστής δεν θα συμμετάσχει στην χθεσινή πρόβα, με την EBU να αναφέρει σε δήλωσή της: «Η έρευνα για το περιστατικό με τον Ολλανδό καλλιτέχνη στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision συνεχίζεται ακόμη. Γίνονται επίσης συζητήσεις μεταξύ της EBU και του AVROTROS, του ολλανδικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Ενώ η έρευνα συνεχίζεται, η EBU αποφάσισε ότι ο Joost Klein δεν θα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης Dress Rehearshal του διαγωνισμού στην οποία ψηφίζει η κριτική επιτροπή από τις 37 χώρες. Αντ’ αυτού θα χρησιμοποιηθεί η εμφάνισή του από τον Ημιτελικό 2».

Λίγο αργότερα ξεκίνησαν να κυκλοφορούν φήμες που έκαναν λόγο για επεισόδιο μεταξύ του τραγουδιστή και ενός Ισραηλινού δημοσιογράφου που λέγεται ότι προσέβαλε τους νεκρούς γονείς του καλλιτέχνη.

«Δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο προς το παρόν. Ωστόσο, βρισκόμαστε επί τόπου και πραγματοποιούμε έρευνα για να δούμε τι έχει συμβεί», είχε δηλώσει ο Ρίκαρντ Λούντκβιστ, εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας.

Τελικά μόλις πριν από λίγη ώρα ανατράπηκαν όλα όσα ακούγονταν, αφού ανακοινώθηκε και επίσημα ότι η Ολλανδία μένει οριστικά εκτός διαγωνισμού, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι εργαζόμενη στην παραγωγή κατήγγειλε ότι απειλήθηκε από τον Joost Klein.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης, ενώ η καταγγελία υποβλήθηκε την Παρασκευή. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα τόσο ο ίδιος ο Κlein όσο και η γυναίκα που έκανε την καταγγελία ανακρίθηκαν χθες.

Στην ανακοίνωσή της η EBU δηλώνει ότι: «Ο Ολλανδός καλλιτέχνης Joost Klein δεν θα διαγωνιστεί στον Μεγάλο Τελικό του φετινού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Η σουηδική αστυνομία ερεύνησε μια καταγγελία που έγινε από μια γυναίκα μέλος του συνεργείου παραγωγής έπειτα από ένα περιστατικό που συνέβη μετά την εμφάνισή του, στον Ημιτελικό της Πέμπτης (9/5). Ενώ η νομική διαδικασία ακολουθεί τον δρόμο της, δεν θα ήταν σωστό να συνεχίσει στον Διαγωνισμό.

Θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι, σε αντίθεση με ορισμένες αναφορές των μέσων ενημέρωσης και εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό το περιστατικό δεν αφορούσε κανέναν άλλο ερμηνευτή ή μέλος αντιπροσωπείας.

Διατηρούμε πολιτική μηδενικής ανοχής για ανάρμοστη συμπεριφορά στην εκδήλωσή μας και δεσμευόμαστε να παρέχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για όλο το προσωπικό του Διαγωνισμού. Υπό το πρίσμα αυτό, η συμπεριφορά του Joost Klein προς ένα μέλος της ομάδας θεωρείται ότι παραβιάζει τους κανόνες του Διαγωνισμού.

Ο Μεγάλος Τελικός του 68ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα προχωρήσει πλέον με την συμμετοχή 25 τραγουδιών».

Ο Ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας AVROTROS σε δήλωσή του τονίζει ότι είναι σοκαρισμένος από την απόφαση της EBU και χαρακτηρίζει την απόφαση της διοργανώτριας αρχής «Δυσανάλογη».

We hebben kennis genomen van de diskwalificatie door de EBU. @AVROTROS vindt de diskwalificatie disproportioneel en is geschokt door de beslissing. We betreuren het enorm en komen er later inhoudelijk op terug. #eurovision2024 #europapa #joostklein pic.twitter.com/OBBLl2mU5x

— Songfestival (@songfestival) May 11, 2024