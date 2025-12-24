‘Αγιος Έρωτας: Ο σεισμός που έκοψε την ανάσα – Δείτε τις συγκλονιστικές σκηνές

Με έναν συγκλονιστικό τρόπο έκλεισε χθες βράδυ το τελευταίο επεισόδιο του 2025 της σειράς “Άγιος ‘Ερωτας“.

Ένας φοβερός σεισμός χτύπησε τη Στέρνα, κατέστρεψε τα πάντα και σκόρπισε το θάνατο.

Ο Κλεάνθης, ο Γιάννος και η Πόπη καταπλακώνονται στη χωροφυλακή, ο Μαρκόπουλος στο κελί της Σοφίας παθαίνει καρδιακή κρίση, ο πατήρ Νικόλαος και η μικρή Ελευθερία χτυπημένοι μέσα στην εκκλησία, ο τοίχος της φυλακής γκρεμισμένος και μέσα στο θάνατο… το θαύμα της ζωής, γεννιέται το παιδάκι της Ρίτας.

Σκηνές τόσο αληθοφανείς που κυριολεκτικά κόβουν την ανάσα. Και μαρτυρούν τις υψηλές προδιαγραφές παραγωγής της σειράς, που παρότι καθημερινή, κρατά τον πήχη της μυθοπλασίας πολύ ψηλά.

Και φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που παρακολουθούμε στον «Άγιο έρωτα» σκηνές αντάξιες κινηματογραφικής παραγωγής, υψηλής αισθητικής και ιδιαίτερων απαιτήσεων, που αφήνουν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους.

«Για τις σκηνές του σεισμού απαιτήθηκε μεγάλη προετοιμασία. Επί δύο μήνες συνεργάζονταν όλα τα τμήματα της παραγωγής, μελετώντας κάθε λεπτομέρεια», τονίζει ο σκηνοθέτης Πιέρρος Ανδρακάκος.

Έπρεπε να φτιαχτούν τα αντικείμενα που θα έσπαγαν, καθώς ό,τι παρακολουθήσαμε στις οθόνες μας να πέφτει και να σπάει συνέβη πραγματικά. Σπάσανε τζάμια, φωτιστικά, ποτήρια, έπεσαν τοίχοι και δοκάρια.

«Τις τελευταίες 15 ημέρες ζούσαμε στους ρυθμούς του σεισμού, μέσα στη σκόνη και τα μπάζα. Πολλές φορές είχαμε τη δυνατότητα μίας μόνο λήψης και έπρεπε απλά να πετύχει… νομίζω το αποτέλεσμα μας δικαιώνει όλους».

Μετά από αυτό, τίποτα πια δεν θα είναι το ίδιο στη μικρή πόλη της Στέρνας.

Οι εξελίξεις που έρχονται στα νέα επεισόδια είναι καταιγιστικές. Κάποιοι από τους ήρωες -όπως θα δούμε- δεν θα τα καταφέρουν και όσοι παραμείνουν ζωντανοί θα έρθουν αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα…

Δείτε τις συγκλονιστικές σκηνές του σεισμού: