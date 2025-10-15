Άγιος έρωτας – Γιούλικα Σκαφιδά: «Η Δέσποινα έρχεται στη Στέρνα για να πάρει εκδίκηση»

Άγιος έρωτας – Γιούλικα Σκαφιδά: «Η Δέσποινα έρχεται στη Στέρνα για να πάρει εκδίκηση»

Η Γιούλικα Σκαφιδά, η Δέσποινα Σταματοπούλου του «Άγιου έρωτα», μίλησε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή και την εκπομπή «Happy Day» για το ρόλο της, λίγες ώρες πριν την είσοδό της στο αποψινό επεισόδιο.

«Έχω χαρά και ανυπομονησία για το πώς θα με υποδεχτεί ο κόσμος γιατί ο «Άγιος έρωτας» έχει ένα φανατικό κοινό» θα πει. Και συνεχίζει μιλώντας για το ρόλο της: «ο ρόλος μου είναι η καινούργια διευθύντρια του γυμνασίου θηλέων στη Στέρνα. Έρχομαι να αναπληρώσω το κενό της προηγούμενης διευθύντριας. Είμαι μαθηματικός, που από μόνο του είναι κάπως ανατρεπτικό για την εποχή. Είμαι μια αυστηρή και αποφασιστική γυναίκα που έρχεται να βάλει τάξη στα πράγματα».

«Δεν είμαι συντηρητική γιατί η προϋπηρεσία μου στη Σουηδία -όπως λέει η ηρωίδα μου – με έχει κάνει να αναθεωρήσω κάποια πράγματα. Οπότε φέρνω φρέσκες ιδέες, αλλά θέλω ταυτόχρονα να βάλω και τάξη. Υπάρχει αυτό το δίπολο στην ηρωίδα μου. Κάτι πολύ χαρακτηριστικό που θα δείτε στα επόμενα επεισόδια, είναι ότι η Δέσποινα κουβαλά πάντα ένα κλειστό μενταγιόν πάνω της, με τη φωτογραφία ενός πολύ αγαπημένου προσώπου της που συνδέεται με κάποιον. Έχει έρθει στη Στέρνα για να πάρει εκδίκηση», αποκαλύπτει η Γιούλικα.

Παραδέχεται ότι δεν έβλεπε φανατικά τη σειρά, λόγω πίεσης χρόνου, αλλά γνώριζε την ανταπόκριση και την αγάπη του κόσμου. Τέλος, μίλησε για τη μητρότητα και τον γιο της Άγγελο, λέγοντας χαρακτηριστικά «είμαι η μαμά μου 100%, και μου το λέει η ίδια, κάποια πράγματα που θεωρούσα αστεία τα κάνω κι εγώ».

Δείτε τη συνέντευξη: 

