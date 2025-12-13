Άγιος έρωτας- επόμενα επεισόδια: Ο Αντρέας μαθαίνει ότι ο Χάρης είναι γιος του

Μια εβδομάδα γεμάτη καταιγιστικές εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς “Άγιος Έρωτας” από Δευτέρα εως Πέμπτη στις 21:00 στον Alpha.

Η Αναστασία χάνει το παιδί που κυοφορούσε, η Σοφία χάνει τα λογικά της, η Πετρούλα επιστρέφει στη Στέρνα, η δίκη του Μαρκόπουλου αρχίζει και η Χριστίνα αποκαλύπτει στον Αντρέα ότι ο Χάρης είναι δικός του γιος.

Όσα θα δούμε αναλυτικά:

Δευτέρα 15/12

Οι μέρες μετά το δυστύχημα της Αναστασίας φέρνουν όλους τους ήρωες στα όριά τους.

Η Θάλεια, με την προτροπή της Χλόης και της Βιργινίας, αρχίζει να σκέφτεται το ενδεχόμενο εγκλεισμού της Σοφίας σε ψυχιατρική κλινική, αντί για τη φυλακή, ενώ ο Βασίλης δέχεται τον χλευασμό και την επίθεση συμμαθητών του.

Την ίδια ώρα, στη φυλακή, η Χριστίνα επιμένει πως εκείνη σκότωσε την Κατρίν, εξοργίζοντας τον Αντρέα.

Πριν εκείνος αποχωρήσει, του αποκαλύπτει πως πρέπει να προσέχει τον Χάρη… γιατί είναι δικός του γιος!

Στο μεταξύ, ο Πέτρος λαμβάνει ένα γράμμα από τη Νότα για εκείνον και τον Στέφανο και τα δύο αδέλφια συνειδητοποιούν ότι κινδυνεύουν. Η Άννα, σε μια στιγμή ειλικρινούς εξομολόγησης, παραδέχεται στην Ελένη την ψυχική πίεση που βιώνει, υποδυόμενη απλώς την «καλή φίλη», ενώ στην πραγματικότητα αισθάνεται κάτι πολύ βαθύτερο.

Ο πατήρ Νικόλαος επιστρέφει στη Στέρνα μαζί με την Πετρούλα και τη Φανή. Το σπίτι ξαναγεμίζει ζεστασιά, και όταν η Χλόη τους συναντά, ένα ανεπαίσθητο κύμα ζήλιας τη διαπερνά.

Τρίτη 16/12

Ο Αντρέας αποκαλύπτει στον Χάρη πως είναι ο πραγματικός του πατέρας και τον προειδοποιεί ότι η Χριστίνα ετοιμάζεται να ομολογήσει ψευδώς πως σκότωσε την Κατρίν.

Ο Χάρης, μαζί με την Ειρήνη, προσπαθούν μάταια να τη μεταπείσουν. Η Χλόη επισκέπτεται τον πατέρα Νικόλαο στο σπίτι του, γεγονός που προκαλεί τον προβληματισμό της Φανής.

Ο Κλεάνθης, αποφασισμένος να εκδικηθεί τον Παύλο, προμηθεύεται όπλο. Η Άννα κάνει ακόμη μία απόπειρα να εκφράσει στην Ελένη τα συναισθήματά της, όμως η προσπάθειά της πέφτει στο κενό.

Ο πατήρ Νικόλαος επισκέπτεται τη Σοφία στο κρατητήριο και με έκπληξη διαπιστώνει πως η ψυχική της υγεία έχει κλονιστεί. Ο εισαγγελέας απορρίπτει το αίτημα αποφυλάκισης του Παύλου και η δίκη του ξεκινά κανονικά, προς ικανοποίηση του Νικηφόρου.

Κι ενώ ο Παύλος δείχνει πιο σίγουρος από ποτέ ότι θα αθωωθεί, η Θάλεια και ο Κυριάκος ανησυχούν για την έκβαση μιας δίκης που προσελκύει το ενδιαφέρον όλων των κατοίκων της Στέρνας.

Τετάρτη 17/12

Η Νότα, προκειμένου να γλιτώσει από τα αφεντικά του Λούη, ζητάει χρήματα από την αδελφή της, την Αγγέλα.

Παράλληλα η πρώτη μέρα της δίκης του Παύλου ξεκινά και όσο εξελίσσεται η δίκη, αποδεικνύεται πως τελικά ο δικηγόρος του Παύλου, ο Βεργάδης είναι ένας πολύ ικανός αντίπαλος για τον Αντρέα.

Και ενώ φαίνεται πως η πλάστιγγα αρχίζει να γέρνει επικίνδυνα προς το μέρος του Παύλου, εμφανίζεται ένας μάρτυρας που μπορεί να ανατρέψει ξανά τα πάντα.

Ο Χάρης ζητάει από τον Κλεάνθη και τον Αντρέα να μιλήσουν οι τρεις τους όταν τελειώσει η δίκη, κάτι που επηρεάζει την απόδοση του Αντρέα στη δίκη αλλά προβληματίζει και ιδιαίτερα τον Κλεάνθη που ακόμα δεν γνωρίζει τίποτα για την πραγματική σχέση του Χάρη με τον Αντρέα!

Η κατάσταση της Πετρούλας δείχνει να χειροτερεύει, με τις δύσπνοιές της να γίνονται όλο και πιο συχνές.

Πέμπτη 18/12

Η Χριστίνα σοκάρει το δικαστήριο ομολογώντας τον φόνο της Κατρίν, προκαλώντας την οργή του Κυριάκου και των άλλων που γνωρίζουν την αλήθεια. Ο Κυριάκος και η Θάλεια αποφασίζουν να ερευνήσουν το παρελθόν του Παύλου.

Την ίδια στιγμή ο Χάρης αποκαλύπτει στον Κλεάνθη ότι ο βιολογικός του πατέρας είναι ο Αντρέας Ιωάννου. Συντετριμμένος, ο Κλεάνθης αδυνατεί να αντιμετωπίσει την αλήθεια και εξαφανίζεται.

Ο πατήρ Νικόλαος επισκέπτεται τη Χριστίνα στη φυλακή για να τη μεταπείσει κι εκείνη του αποκαλύπτει ότι ο Παύλος την απειλεί με τη ζωή των παιδιών της. Εντωμεταξύ, ο Λούης ξυπνά από το κώμα και λέει στη Νότα ότι οι αδελφοί Παυλίδη τον εγκατέλειψαν και της ζητά να εκδικηθεί.

Η Νότα διώχνει τις πόρνες από το σπίτι και καλεί τον Πέτρο και τον Στέφανο εκεί, ενώ ο Χάρης και ο Αργύρης αναζητούν απεγνωσμένα τον Κλεάνθη…

Δείτε το trailer