"Τα Φιλαράκια": Πρώτο επίσημο τρέιλερ για το επετειακό επεισόδιο της σειράς - ΒΙΝΤΕΟ

Το πολυαναμενόμενο επετειακό επεισόδιο της θρυλικής σειράς "Τα Φιλαράκια" είναι μόλις μία εβδομάδα μακριά. Το HBO αποφάσισε να δώσει επιτέλους στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ του επεισοδίου "The One Where They Get Back Together" που θα προβληθεί στις 27 Μαΐου 2021.

Στο επετειακό επεισόδιο, εκτός από τους έξι βασικούς πρωταγωνιστές -Ρέιτσελ (Τζένιφερ Άνιστον), Μόνικα (Κόρτνεϊ Κοξ), Ρος (Ντέιβιντ Σουίμερ), Φοίβη (Λίζα Κούντροου), Τσάντλερ (Μάθιου Πέρι) και Τζόι (Ματ ΛεΜπλανκ)-, θα μιλήσουν και άλλοι χαρακτήρες από τις 10 σεζόν της θρυλικής σειράς, όπως ο Έλιοτ Γκουλντ και η Κριστίνα Πικλς (Τζακ & Τζούντι Γκέλερ), ο Τζέιμς-Μάικλ Τάιλερ (Γκάνθερ), η Μάγκι Γουίλερ (Τζάνις), ο Τομ Σέλεκ (Ρίτσαρντ) και η Ρις Γουίδερσπουν (αδερφή της Ρέιτσελ).

Δείτε το τρέιλερ:

"Τα Φιλαράκια": Τι θα έκαναν σήμερα οι χαρακτήρες της σειράς

Ο Τζόι θα είχε ανοίξει ένα κατάστημα με σάντουιτς, η Μόνικα θα προσπαθούσε να ξεπεράσει άλλες μητέρες στις πωλήσεις αρτοσκευασμάτων και η Ρέιτσελ θα είχε ξεκινήσει τη δική της συλλογή ρούχων. Έτσι φαντάζονται οι πρωταγωνιστές της σειράς «Τα Φιλαράκια» τους χαρακτήρες τους, 17 χρόνια αφότου η τηλεοπτική επιτυχία ολοκληρώθηκε, το 2004.

Ενόψει του πολυαναμενόμενου reunion, που προγραμματίζεται να προβληθεί την επόμενη εβδομάδα, οι Τζένιφερ Άνιστον, Λίζα Κούντροου, Κόρντνεϊ Κοξ, Ντέιβιντ Σουίμερ, Ματ ΛεΜπλάνκ και Μάθιου Πέρι μίλησαν στο περιοδικό People σχετικά με την τηλεοπτική επανένωσή τους και τις αναμνήσεις τους από τη σειρά.

«Νιώθω πάντα ότι η Μόνικα θα έκανε κάτι ανταγωνιστικό προς άλλες μητέρες και θα προσπαθούσε να τις ξεπεράσει. Είτε πρόκειται για μια φιλανθρωπική οργάνωση με πώληση αρτοσκευασμάτων στο σχολείο είτε κάτι άλλο. Δηλαδή, θα ήταν τόσο ενοχλητική», είπε η Κοξ στο People.

«Ο Τζόι θα είχε ανοίξει μια αλυσίδα καταστημάτων σάντουιτς», ανέφερε ο ΛεΜπλανκ. «Και θα είχε φάει όλα τα σάντουιτς», σχολίασε ο Πέρι.

Τα «Φιλαράκια», η ιστορία έξι 20άρηδων στη Νέα Υόρκη, υπήρξε μία από τις δημοφιλέστερες τηλεοπτικές σειρές της δεκαετίας του 1990.

Η επανένωση, χωρίς σενάριο, θα προβληθεί στο HBO Max στις 27 Μαΐου, με τη συμμετοχή και άλλων διάσημων, όπως της Λέιντι Γκάγκα και του Τζάστιν Μπίμπερ αλλά και ηθοποιών που υποδύθηκαν δεύτερους ρόλους στα Friends, όπως η Τζανίς, ο Ρίτσαρντ και ο Γκάνθερ.

Η Τζένιφερ Άνιστον σημείωσε πάντως πως το να επιστρέφει για το reunion είναι σαν να επιστρέφει «σε μια οικογένεια. Δεν έχω αδελφές. Εικάζω ότι έτσι θα ήταν να έχω αδελφές».

Ο Ντέιβιντ Σουίμερ είπε, από την πλευρά του, ότι όταν η σειρά ολοκληρώθηκε το 2004, πήρε την πλακέτα «καθηγητής Γκέλερ» από το γραφείο του παλαιοντολόγου χαρακτήρα, που υποδυόταν.

Η Λίζα Κούντροου αποκάλυψε πως πήρε τα δακτυλίδια της «Φοίβης» ως αναμνηστικό και το πάσο ασφαλείας του στούντιο, όπου η τηλεοπτική σειρά γυρίστηκε.

Η συνέντευξη θα δημοσιευτεί στο περιοδικό People την Παρασκευή.