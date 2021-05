Ελάχιστη υπομονή θα πρέπει να κάνουν οι φαν της θρυλικής σειράς "Τα Φιλαράκια". Το HBO έδωσε επιτέλους στη δημοσιότητα το πρώτο teaser τρέιλερ του πολυαναμενόμενου επετειακού επεισοδίου, ανακοινώνοντας παράλληλα και την ημερομηνία κυκλοφορίας του.

Το επεισόδιο έχει τίτλο "The One Where They Got Back Together" και θα είναι διαθέσιμο στις 27 Μαΐου 2021 αποκλειστικά στο HBO Max. Στο teaser τρέιλερ εμφανίζονται οι έξι πρωταγωνιστές της θρυλικής σειράς, Ρέιτσελ (Τζένιφερ Άνιστον), Μόνικα (Κόρτνεϊ Κοξ), Ρος (Ντέιβιντ Σουίμερ), Φοίβη (Λίζα Κούντροου), Τσάντλερ (Μάθιου Πέρι) και Τζόι (Ματ ΛεΜπλανκ), να περπατούν αγκαλιασμένοι στον δρόμο.

Δείτε το τρέιλερ:

Στο επετειακό επεισόδιο, εκτός από τους έξι βασικούς πρωταγωνιστές, θα μιλήσουν και άλλοι χαρακτήρες από τις 10 σεζόν της θρυλικής σειράς, όπως ο Έλιοτ Γκουλντ και η Κριστίνα Πικλς (Τζακ & Τζούντι Γκέλερ), ο Τζέιμς-Μάικλ Τάιλερ (Γκάνθερ), η Μάγκι Γουίλερ (Τζάνις), ο Τομ Σέλεκ (Ρίτσαρντ) και η Ρις Γουίδερσπουν (αδερφή της Ρέιτσελ).

Επίσης στο σόου θα εμφανιστούν και διασημότητες που είναι φαν της σειράς, όπως οι Ντέιβιντ Μπέκαμ, Τζάστιν Μπίμπερ, Τζέιμς Κόρντεν, Σίντι Κρόφορντ, Κάρα Ντελεβίν, BTS, Lady Gaga, Μίντι Κέιλινγκ, Κιτ Χάρινγκτον, Μαλάλα Γουσαφζάι.