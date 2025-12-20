Η Realnews αυτής της Κυριακής (21/12/2025)

Με τίτλο: «Ασπίδα προστασίας για την Ελλάδα» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews. Σημαντικές παρεμβάσεις στην «R» για τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα. Αποκλειστικά ρεπορτάζ και αναλύσεις στις 116 σελίδες του περιοδικού «GEOPOLITICS».

– Μιλούν: Ο γερουσιαστής των ΗΠΑ και στενός συνεργάτης του Τραμπ, Gus Bilirakis, για το ενδεχόμενο προμήθειας των F-35 από την Τουρκία και η πρέσβης της Γαλλίας Laurence Auer για τη στήριξη της χώρας της στην Ελλάδα σε περίπτωση σύγκρουσης.

– Ο Ισραηλινός αναλυτής Shay Gal εξηγεί πώς η Τουρκία μετατρέπεται σε «νέο Ιράν».

– Γιατί το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία. Πόσο κοντά είναι η ειρήνη ή η περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Επανεκκίνηση με τη Λιβύη! Το διπλωματικό παρασκήνιο και τα μηνύματα που έστειλε με τις δηλώσεις του ο πρόεδρος του λιβυκού Κοινοβουλίου. Τον Ιανουάριο αναμένεται η επόμενη φάση των τεχνικών διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση της Τρίπολης για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Οι πρωτοβουλίες της Αθήνας και το ενδιαφέρον των αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών για επενδύσεις έχουν πυροδοτήσει συζητήσεις ανάμεσα σε όλες τις χώρες της ανατολικής Μεσογείου για τον καθορισμό θαλάσσιων συνόρων. Πώς αποδομείται το ανυπόστατο και παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

– Το αδιέξοδο του Ερντογάν με τους ρωσικούς πυραύλους. Τα σενάρια για τα παζάρια μεταξύ Τουρκίας, Ρωσίας και ΗΠΑ για τους S-400.

– Τι αλλάζει στα ενοίκια. Αναλυτικός οδηγός με τα οφέλη, τις παγίδες αλλά και τις υποχρεώσεις ενοικιαστών και ιδιοκτητών ακινήτων. Τι θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου για το καθεστώς των εξώσεων. Από την 1η Απριλίου όλα τα ενοίκια κατοικιών θα πρέπει πλέον να εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού του ιδιοκτήτη, ο οποίος θα έχει δηλωθεί επίσημα στην ΑΑΔΕ.

– Συναγερμός στην UNESCO για την Αγιά Σοφιά. Με επιστολή της ζητά από την τουρκική κυβέρνηση να γίνει έλεγχος από διεθνείς εμπειρογνώμονες για να αξιολογηθούν οι αμφιλεγόμενες εργασίες.

– «Τα μηνύματα αποδεικνύουν τον εκβιασμό». Τι αναφέρει η πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη για τη μήνυση που πρόκειται να καταθέσει, μετά την εις βάρος του καταγγελία για ασέλγεια.