Πώς να απαλλαγείτε από τη μυρωδιά του τηγανητού φαγητού: Το μυστικό βρίσκεται στην κουζίνα σας

Ξοδεύουμε πολλά χρήματα στο φαγητό και οι περισσότεροι από εμάς προτιμάμε το έτοιμο απ’ έξω. Το fast food έχει την τιμητική του, αλλά μαζί με τις νόστιμες γεύσεις φέρνει και κάτι λιγότερο ευχάριστο: την έντονη μυρωδιά του λαδιού.

Είτε παραγγέλνετε απ’ έξω είτε τηγανίζετε μόνοι σας στο σπίτι, μια μυρωδιά τηγανίλας «ποτίζει» τα πάντα. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε σκληρά χημικά προϊόντα και χλωρίνες, η λύση βρίσκεται στο ντουλάπι της κουζίνας σας: ο καφές.

Γιατί ο καφές είναι ο καλύτερος σύμμαχός σας κατά των οσμών

Εκτός από την κηπουρική, το κατακάθι του καφέ είναι ο νούμερο ένα σύμμαχος για φυσική εξουδετέρωση των δυσάρεστων οσμών. Σύμφωνα με την επιστήμη, αυτό συμβαίνει για τους λόγους:

Η καφεΐνη περιέχει σημαντική ποσότητα αζώτου, το οποίο ενισχύει την ικανότητα του άνθρακα να «παγιδεύει» δύσοσμα στοιχεία, όπως το θείο.

Οι κόκκοι του καφέ έχουν πορώδη υφή, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο εύκολη την απορρόφηση των δυσάρεστων οσμών από την ατμόσφαιρα.

Ακόμα και η μυρωδιά του φρεσκοψημένου καφέ στον αέρα υπερκαλύπτει τη βαριά μυρωδιά του λίπους.

Όπως κι αν πίνετε τον καφέ σας, μην πετάτε τα κατακάθια! Κρατήστε τα και χρησιμοποιήστε τα για να διατηρήσετε την κουζίνα σας καθαρή και με άρωμα φρεσκάδας, χωρίς κόπο.

Πώς να εξουδετερώσετε τη μυρωδιά του τηγανητού φαγητού με καφέ

Αν και υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις όπως ο ενεργός άνθρακας ή η μαγειρική σόδα —η οποία έχει παρόμοια δράση με τον καφέ— αυτό το κατακάθι του καφέ είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό. Στεγνώνει εύκολα μετά τη χρήση και μπορεί να εξουδετερώσει ακόμα και τις πιο έντονες οσμές, όπως αυτές του κάδου απορριμμάτων, μέσα σε μόλις μία ημέρα.

Πώς να αποξηράνετε το κατακάθι του καφέ

Απλώστε τα χρησιμοποιημένα κατακάθια καφέ σε ένα ταψί σε μια ομοιόμορφη στρώση. Έχετε δύο επιλογές:

Φυσικό στέγνωμα: Αφήστε τα σε καλά αεριζόμενο σημείο για μερικές ημέρες.

Στον φούρνο: Ψήστε τα στην χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία για περίπου μία ώρα.

Δεδομένου ότι οι περισσότεροι φτιάχνουμε καφέ κάθε πρωί, αυτό το έξυπνο κόλπο με καφέ είναι ο ευκολότερος τρόπος για ένα σπίτι με άρωμα φρεσκάδας, ειδικά αν είστε λάτρεις των τηγανητών φαγητών και των έντονων γεύσεων.

Εξουδετέρωση οσμών μετά το τηγάνισμα

Η χρήση του καφέ για την εξάλειψη των οσμών μαγειρικής απαιτεί ελάχιστη προετοιμασία. Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

Τοποθετήστε ένα μπολ με στεγνά κατακάθια κοντά στην εστία της κουζίνας. Είναι αρκετό για να αρχίσει να απορροφά τις μυρωδιές. Γεμίστε υφασμάτινα σακουλάκια ή παλιές κάλτσες με καφέ και τοποθετήστε τα σε δυσπρόσιτα σημεία ή μέρη που λερώνονται εύκολα. Απλώστε τον καφέ σε ένα ταψί για να καλύψετε μεγαλύτερη επιφάνεια κοντά στο τηγάνι ή τη φριτέζα σας. Αυτή η μέθοδος είναι ιδανική αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον καφέ για την κακοσμία του ψυγείου.

Extra Tip: Αν ο καφές σας είναι σε μεταλλικό κουτί που σφραγίζει, μην το πετάξετε! Είναι το ιδανικό δοχείο για να αποθηκεύετε το χρησιμοποιημένο λάδι τηγανίσματος, ώστε να το πάτε αργότερα για ανακύκλωση.