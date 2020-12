Ο νέος χάρτης των ριάλιτι για το 2021 - Έξι καινούργια σόου αναμένονται για το νέο έτος

Σε όλο το φάσμα των ριάλιτι (από την επιβίωση, τη μαγειρική, τις σχέσεις έως τον εγκλεισμό, τις αγροτικές εργασίες και τη μουσική) θα κινηθούν τα κανάλια στο δεύτερο μισό της σεζόν. Λίγο πριν από την εκπνοή της χρονιάς, που σημαδεύτηκε από το lockdown, τα κανάλια επενδύουν μαζικά σε ριάλιτι, είδος που ανακηρύσσεται -όχι άδικα- το trend της σεζόν, καθώς ο ένας σταθμός παρασύρει τον άλλο σε ένα ατελείωτο «γαϊτανάκι» σφοδρού ανταγωνισμού. Την αρχή κάνει ο ΣΚΑΪ με την εσπευσμένη επιστροφή του «Survivor» (Κυριακή 27 Δεκεμβρίου), ενώ στο ίδιο κανάλι θα ακολουθήσει και… απογευματινό ριάλιτι εγκλεισμού για επίδοξους τραγουδιστές, το «House of fame», από τις αρχές Φεβρουαρίου. Σε ριάλιτι θα επιμείνει και ο Alpha, ο οποίος μετά το «Bachelor» προχωρά στο «Battle of the couples», μία μάχη ζευγαριών στην οποία μέσα από πλήθος δοκιμασιών θα αναδειχθεί το «ζευγάρι της χρονιάς» που θα κερδίσει 100.000 ευρώ. Ακόμα δεν έχει αποφασιστεί αν θα μετέχουν και επώνυμα ζευγάρια, ενώ αναζητούνται δύο πρόσωπα για την παρουσίαση, ένας άνδρας και μια γυναίκα που αναλαμβάνουν ρόλο «love coach», για να συμβουλεύουν τα ζευγάρια.

Το νέο ριάλιτι σχέσεων του Alpha αναμένεται τον Μάρτιο, ενώ θα μεταδίδεται πιθανότατα μετά τις 23:00, για να μην «πέφτει» απέναντι από το «MasterChef» στο Star. Πιθανότατα για τον Μάρτιο δρομολογείται και η «Φάρμα» από τον όμιλο ΑΝΤ1. Ακόμα δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση σχετικά με το αν θα μεταδίδεται από το Μακεδονία TV, όπως είναι ο αρχικός σχεδιασμός, ή αν τελικά θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1, κάτι που θα κριθεί, μεταξύ άλλων, από την πορεία του ανταγωνισμού. Αν τελικά ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, η «Φάρμα» θα φέρει ανατροπές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα σενάριο που εξετάζεται είναι η «Φάρμα» να πάρει θέση στις 20:00, για να προλάβει τον ανταγωνισμό που ξεκινά στις 21:00. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται η καθημερινή σειρά «Ηλιος» να μεταφερθεί στην απογευματινή ζώνη πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Σε ρυθμούς ριάλιτι φέρεται να εισέρχονται ενεργά και τα υπόλοιπα κανάλια. Το Open εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς του «Fame story», σε παραγωγή του Νίκου Κοκλώνη. Στον ίδιο χορό μπαίνει και το Mega. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση του σταθμού βρίσκεται σε επαφές με εταιρείες παραγωγής και αναζητά ριάλιτι για να ενισχύσει την prime time του μέσα στο επόμενο τρίμηνο.

ΠΗΓΗ: REALLIFE