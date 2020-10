Γεμάτο εξαιρετικές ερμηνείες ήταν το επεισόδιο του Just The 2 Of Us του Σαββάτου. Στο τέλος του show το ζευγάρι με τη χαμηλότερη βαθμολογία αποχώρησε.

Τα δύο ζευγάρια που βρέθηκαν στις τελευταίες θέσεις ήταν η Ζόζεφιν με τον Νάσο Παπαργυρόπουλο και ο Τριαντάφυλλος με την Ευρυδίκη Παπαδοπούλου. Το ζευγάρι που αποχαιρέτησε τελικά τον διαγωνισμό ήταν εκείνο του Τριαντάφυλλου και της Ευρυδίκης.

Ο Τριαντάφυλλος ανέφερε ότι έπρεπε να διαλέξουν πιο λαϊκά τραγούδια γιατί εκεί η Ευρυδίκη είναι καλύτερη αλλά δεν πειράζει αφού ήρθαν στο παιχνίδι για έναν σκοπό κι έβαλαν το λιθαράκι τους.