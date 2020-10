Πρόταση να συμμετάσχει στο "Just the 2 of us" του OPEN δέχτηκε η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και ιδρύτρια του κόμματος "Πλεύση Ελευθερίας" Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως αποκάλυψε η εκπομπή "Ευτυχείτε" της Κατερίνας Καινούργιου και όπως γράφει η εφημερίδα "Espresso". Η είδηση για συμμετοχή της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο μουσικό show για να τραγουδήσει προκάλεσε έκπληξη και πολλές συζητήσεις. Όπως αναφέρει η "Espresso", έγινε και ραντεβού της γνωστής πολιτικού με τον παρουσιαστή, παραγωγό και ψηχή του show, Νίκο Κοκλώνη, ο οποίος και της έκανε την πρόταση. Όπως διέρρευσε λίγο αργότερα, η κ. Κωνσταντοπούλου είχε αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο να ανέβει στη σκηνή, βάζοντας τέλος με κατηγορηματικό τρόπο στα σενάρια περί εμφάνισής της.