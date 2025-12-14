Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5: Θρίαμβος της Ένωσης στο Αγρίνιο

αθλητισμός

Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5: Θρίαμβος της Ένωσης στο Αγρίνιο

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον μέχρι πρότινος «ξεχασμένο» στον πάγκο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, σκόρερ δύο τερμάτων και δημιουργό άλλων τόσων, η ΑΕΚ επιβεβαίωσε σε άλλο ένα παιχνίδι την περίοδο λαμπρής φόρμας που διανύει, περνώντας επιβλητικά άνεση από το Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό για την 14η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας.

Με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο κι άλλα τρία στο δεύτερο, τα δύο από τον Κροάτη που έκανε παιχνίδι καριέρας, η Ένωση «σκόρπισε» τους γηπεδούχους με 5-0 και συνεχίζει να απολαμβάνει τον αέρα στις υψηλότερες θέσεις της εφετινής διοργάνωσης.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς πήραν από την αρχή τον έλεγχο του ρυθμού και με καλή κυκλοφορία περιόρισαν τους γηπεδούχους του Γιάννη Αναστασίου σε παθητικό ρόλο.

Ο Λιούμπισιτς, που ξεκίνησε βασικός για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα επί ημερών του Σέρβου προπονητή, είχε δοκάρι στο 10΄ στη σέντρα που επιχείρησε από τα δεξιά, καθώς ουδείς κατάφερε να μπει στην πορεία της μπάλας.

Προϊόντος του χρόνου οι «κιτρινόμαυροι» αύξησαν την ένταση και στο 26ο λεπτό άνοιξαν το σκορ με τον Ορμπελίν Πινέδα, όταν από λάθος του Τσάβες στο build-up ο Καλοσκάμης δεν μπόρεσε να τον νικήσει σε πρώτο χρόνο, ο Λιούμπισιτς πήρε την κεφαλιά και ο Πινέδα έγραψε το 0-1 σε άδεια εστία.

Στο 34΄ η ΑΕΚ διπλασίασε, με τον Λιούμπισιτς να πιστώνεται με δεύτερη ασίστ, αυτή τη φορά προς τον Ζοάο Μάριο, που τελείωσε άψογα τη φάση μετά το «σερβίρισμα» του Κροάτη μέσου.

Απέναντι στην αντίπαλη επιθετική καταιγίδα ο Παναιτωλικός φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο μόλις στο 41ο λεπτό, με ένα σουτ του Μίχαλακ να φεύγει δίπλα από το δεξί δοκάρι του Στρακόσα.

Το 0-2 έδινε σαφές προβάδισμα νίκης στους φιλοξενούμενους, αλλά η ΑΕΚ δεν ανέκοψε ρυθμό στο δεύτερο 45λεπτο.

Αντίθετα, με τον Λιούμπισιτς να περνά από το ρόλο του δημιουργού σε εκείνον του εκτελεστή, το σκορ ανέβηκε στο 4-0 με τα δύο τέρματα του Κροάτη διεθνή, στο 62΄ με εκπληκτικό αριστερό σουτ έξω από την περιοχή και στο 65΄ με τελείωμα της φάσης από ασίστ του Ρότα.

Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο 22χρονος Χρυσόπουλος στο 77΄, παρθενικό στη Σούπερ Λίγκα στην πρώτη συμμετοχή του, ενώ στο 86΄ και σε σουτ του Κοϊτά ο Τσάβες βρίσκει με τα ακροδάκτυλα την μπάλα, η οποία κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τάσος Παπαπέτρου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Γκαρθία – Ρότα, Γκρούγιτς

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Σιέλης, Γκαρθία, Κόγιτς (89΄ Χρυσοβαλάντης), Μανρίκε, Μπουχαλάκης (46΄ Αγαπάκης), Εστέμπαν (72΄ Μπελεβώνης), Σμυρλής (46΄ Νικολάου), Ματσάν, Μίχαλακ, Άλεξιτς (72΄ Αγκίρε).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας (68΄ Χρυσόπουλος), Πενράις (80΄ Πήλιος), Μαρίν (68΄ Γκρούγιτς), Πινέδα, Λιούμπισιτς, Καλοσκάμης (63΄ Κοϊτά), Ζοάο Μάριο, Γιόβιτς (68΄ Ελίασον).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

20:24 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

