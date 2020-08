Δύο σειρές ακυρώθηκαν και δεν θα επιστρέψουν για δεύτερη σεζόν στο Netflix, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Η κρίση του κορονοϊού επηρεάζει και τις παραγωγές του Netflix και όπως αναφέρει το Variety μπορεί να γίνουν και άλλες αλλαγές στις ήδη ανανεωμένες σειρές. Η σειρά “The Society” και η σειρά “I Am Not Okay With This” δεν θα συνεχιστούν.

“Πήραμε τη δύσκολη απόφαση να μην συνεχίσουμε με τις δεύτερες σεζόν των δύο σειρών ‘The Society’ και ‘I Am Not Okay With This,’” δήλωσε εκπρόσωπος του Netflix σε σχετική ανακοίνωση. "Είμαστε απογοητευμένοι που πρέπει να πάρουμε τέτοιες αποφάσεις λόγω των συνθηκών που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και είμαστε ευγνώμονες στους δημιουργούς των σειρών, στους ηθοποιούς και όλα τα συνεργεία που δούλεψαν" πρόσθεσε.