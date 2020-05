Για τις ανατροπές που έρχονται στο Just the 2 Of Us, την κριτική του Σταμάτη Φασουλή αλλά και το περιβόητο μουστάκι μίλησε ο Τρύφων Σαμαράς στην εκπομπή "Ευτυχείτε".

Μου έφυγε το μουστάκι, δεν μου κόλλησε καλά, το χτύπαγα" αστειεύτηκε ο κομμωτής των διασήμων ενώ για την κριτική που δέχτηκε με τον Σταμάτη Φασουλή να του χαρακτηρίζει "καρναβάλι" είπε: "Δεν ξέρω τι τους πιάνει σ' εμάς και λένε αυτές τις λέξεις. Δεν μου αρέσει το "καρναβάλι", όχι, δεν θεωρώ τον εαυτό μου ούτε τη Χαρά Βέρρα καρναβάλι. Ο κ. Φασουλής είναι μεγάλος δάσκαλος και από τους μεγαλύτερους θεατρανθρώπους γι' αυτό τον ακούω πάντα με σεβασμό, αλλά κάποιες φορές, μου ρίχνει έτσι μαχαιριά... αχ!"

"Πιστεύω δεν είναι μόνο η δουλειά, μερικοί άνθρωποι, όσο και να ποτίσεις την έρημο, δεν ανθίζει" επεσήμανε για τη δουλειά του στο σόου.

Στην ατάκα του Κοκλώνη "πρώτη φορά βλέπω μάγκα με μάσκαρα", απάντησε: "ε να μην τονίσω λίγο τα μάτια μου; Πάει η μάσκαρα με το μουστάκι, πώς δεν πάει" γέλασε.

Όσο για την επόμενη εμφάνισή του είπε "στο επόμενο live θα προσπαθήσω να... τραπάρω".