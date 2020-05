Το τραγούδι που ετοιμάζουν για το επόμενο επεισόδιο του Just the 2 of us αποκάλυψαν ο Τρύφωνας Σαμαράς και η Χαρά Βέρρα, μιλώντας στην εκπομπή “Ευτυχείτε”. Η κάμερα συνάντησε το μουσικό ζευγάρι του σόου κατά τη διάρκεια της πρόβας. Ο Τρύφωνας φορούσε το μαγιό του και ο δημοσιογράφος δεν το άφησε ασχολίαστο. "Είναι λουκ παραλίας. Λέμε να πάμε μετά την πρόβα για ένα μπανάκι" είπαν γελώντας. Όσον αφορά στο επόμενο τραγούδι που έχουν επιλέξει αυτή την εβδομάδα, είπαν ότι θα είναι το "Είσαι το άστρο της αυγής" της Έφης Θώδη.

"Θα βγάλω όλο τον ανδρισμό μου”, ανέφερε ο γνωστός κομμωτής αναφερόμενος στο τραγούδι. "Όλη η αντρίλα εδώ, ό,τι έχει και δεν έχει" σχολίασε και η Χαρά Βέρρα.

Στη συνέχεια, ο Τρύφωνας Σαμαράς σχολίασε τις δηλώσεις της Χρύσπας που είπε ότι ήθελε να φύγει από το J2US γιατί είχε γίνει ριάλιτι. “Δεν καταλαβαίνω την έντασή της. Καμία σχέση… Ριάλιτι το έκανε η Χρύσπα, όχι το σόου. Το σόου είναι μια χαρά, αξιοπρεπές. Μακάρι να γινόντουσαν και άλλα τέτοια σόου στην ελληνική τηλεόραση”, είπε.

Δείτε το βίντεο του OPEN