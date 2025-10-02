Ξεσπά ο Γιάννης Μπέζος: «Αυτά είναι κονσομασιόν, αμερικανιές της πλάκας, η κακή εκδοχή της σόουμπιζ» – ΒΙΝΤΕΟ

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Γιάννης Μπέζος, τη νύχτα της Τετάρτης (1/10), όταν και βρέθηκε καλεσμένος στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Καλύτερα αργά» με την Αθηναϊδα Νέγκα στο πρόγραμμα του Action 24. Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο έμπειρος πρωταγωνιστής πήρε θέση για τις δημόσιες σχέσεις που συχνά επιζητούν οι συνάδελφοι του.

Γιάννης Μπέζος: «Βλέπω κάτι τύπους με αλογοουρές, κάτι σκουλαρίκια, κάτι αρκουδόκρικους»

Ειδικότερα, ο Γιάννης Μπέζος σημείωσε χαρακτηριστικά πως «είμαι γενικά αλλού, το λέω και το χαίρομαι πολύ. Δεν μου έχει στοιχίσει όμως αυτό, καθόλου. Δεν έδωσα σημασία και δεν νομίζω ότι έδωσαν και οι άλλοι τόση πολλή σημασία. Πιο πολύ ήταν για δική μου χρήση αυτή, δηλαδή ούτε το διαφήμισα ούτε και είπαν, ας πούμε, “αυτός είναι αλλού”. Ήμουν από μόνος αλλά, το ότι ήμουν κάπου αλλού, δεν σημαίνει ότι δεν είχα επαφή με τους ανθρώπους. Δεν με ενδιέφεραν πράγματα που συνήθως ενδιαφέρουν πολλές φορές τον χώρο μας».

«Σήμερα μόνο αυτός ο ηθοποιός, που δεν είναι κοινωνικός και είναι λίγο αλλού, θα τα καταφέρει. Κυρίως και επί της ουσίας» διευκρίνισε ο Γιάννης Μπέζος όταν και η οικοδέσποινα του σχολίασε πως «υπάρχει η εντύπωση ότι οι ηθοποιοί πρέπει να κυκλοφορούν, να βρίσκονται στις ειδήσεις και στα social media».

«Αυτά είναι κονσομασιόν. Αυτά είναι αμερικανιές της πλάκας. Αυτή είναι η κακή εκδοχή της σόουμπιζ, που λένε» πρόσθεσε ο Γιάννης Μπέζος λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η μόδα «αιχμαλωτίζει εύκολα, αλλά πεθαίνει νωρίς».

