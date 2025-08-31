Βίκυ Καγιά: Αναβίωσε σκηνές από το GNTM μαζί με τη Δανάη Παππά

Enikos Newsroom

lifestyle

Βίκυ Καγιά

Η Βίκυ Καγιά έκανε μια μικρή «απόδραση» στη Βενετία, με αφορμή το 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Στο πλευρό της βρέθηκαν η Δανάη Παππά και η Ελίνα Καλιτζάκη, χαρίζοντας στην παρέα αμέτρητες στιγμές γέλιου αλλά και εντυπωσιακές φωτογραφίες.

Βίκυ Καγιά: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στην Ίμπιζα

Η παρουσιάστρια περπάτησε ανάμεσα στις λαμπερές παρουσίες της τελετής έναρξης, ενώ στη συνέχεια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από βραδινές βόλτες στα στενά της πόλης.

Εκτός από τη λάμψη που διαθέτει, η Βίκυ Καγιά απέδειξε ότι δεν φοβάται να αυτοσαρκαστεί. Μαζί με τις φίλες της αναβίωσαν στιγμές από το GNTM, με τα βίντεο ξεπερνούν πολλές χιλιάδες προβολές και δεκάδες σχόλια.

03:45 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

