Βασιλική Τρουφάκου: «Όταν συναντώ τοξικές καταστάσεις στη δουλειά, αποχωρώ»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στις τοξικές συμπεριφορές που μπορεί να συναντήσει κανείς στο επαγγελματικό περιβάλλον αναφέρθηκε η Βασιλική Τρουφάκου, σε συνέντευξή της στο «Κ» της Καθημερινής, με αφορμή τη νέα θεατρική της παράσταση.

Η ηθοποιός μίλησε για το έργο «Γκλόρια», το οποίο παρουσιάζει μια ομάδα εργαζομένων σε ένα περιοδικό και τις συγκρούσεις που αναπτύσσονται σε ένα ανταγωνιστικό εταιρικό περιβάλλον.

«Περιγράφει “ταμάμ” των χώρο των media, νομίζω όμως ότι αφορά γενικότερα το καθημερινό “9 με 5”, τις ισορροπίες και τον φθόνο μέσα σε ένα εταιρικό περιβάλλον», εξήγησε αρχικά.

Με αφορμή το θέμα της παράστασης, η Βασιλική Τρουφάκου αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η ίδια τις τοξικές καταστάσεις στη δουλειά.

«Συνήθως αποχωρώ. Τέτοια περιβάλλοντα με μαραίνουν. Μου ρουφάνε τη δύναμη, το κέφι, ακόμα και τις δυνατότητές μου», τόνισε η ηθοποιός.