Βασιλική Τρουφάκου: «Όταν συναντώ τοξικές καταστάσεις στη δουλειά, αποχωρώ»

Η Βασιλική Τρουφάκου, σε συνέντευξή της στο «Κ» της Καθημερινής, αναφέρθηκε στις τοξικές συμπεριφορές στο επαγγελματικό περιβάλλον με αφορμή τη νέα της θεατρική παράσταση, «Γκλόρια». Η ηθοποιός τόνισε ότι η ίδια αποχωρεί από τέτοια περιβάλλοντα, καθώς την εξαντλούν και της στερούν τη δύναμη και τις δυνατότητές της.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Βασιλική Τρουφάκου:
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στις τοξικές συμπεριφορές στο επαγγελματικό περιβάλλον αναφέρθηκε η Βασιλική Τρουφάκου, σε συνέντευξή της στο «Κ» της Καθημερινής.
  • Η ηθοποιός μίλησε για το έργο «Γκλόρια», το οποίο παρουσιάζει τις συγκρούσεις σε ένα ανταγωνιστικό εταιρικό περιβάλλον.
  • Αναφερόμενη στον τρόπο που αντιμετωπίζει η ίδια τις τοξικές καταστάσεις, τόνισε: «Συνήθως αποχωρώ. Τέτοια περιβάλλοντα με μαραίνουν. Μου ρουφάνε τη δύναμη…».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στις τοξικές συμπεριφορές που μπορεί να συναντήσει κανείς στο επαγγελματικό περιβάλλον αναφέρθηκε η Βασιλική Τρουφάκου, σε συνέντευξή της στο «Κ» της Καθημερινής, με αφορμή τη νέα θεατρική της παράσταση.

Η ηθοποιός μίλησε για το έργο «Γκλόρια», το οποίο παρουσιάζει μια ομάδα εργαζομένων σε ένα περιοδικό και τις συγκρούσεις που αναπτύσσονται σε ένα ανταγωνιστικό εταιρικό περιβάλλον.

«Περιγράφει “ταμάμ” των χώρο των media, νομίζω όμως ότι αφορά γενικότερα το καθημερινό “9 με 5”, τις ισορροπίες και τον φθόνο μέσα σε ένα εταιρικό περιβάλλον», εξήγησε αρχικά.

Με αφορμή το θέμα της παράστασης, η Βασιλική Τρουφάκου αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η ίδια τις τοξικές καταστάσεις στη δουλειά.

«Συνήθως αποχωρώ. Τέτοια περιβάλλοντα με μαραίνουν. Μου ρουφάνε τη δύναμη, το κέφι, ακόμα και τις δυνατότητές μου», τόνισε η ηθοποιός.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ