Τζεφ Μπέζος: Διαψεύδει ότι παντρεύεται μετά τα Χριστούγεννα – «Μην είστε ευκολόπιστοι»

Ο δισεκατομμυριούχος, Τζεφ Μπέζος διέψευσε τις πληροφορίες ότι ο γάμος του με την αρραβωνιαστικιά του Λόρεν Σάντσεζ θα γίνει στις 28 Δεκεμβρίου στο Άσπεν.

Με ανάρτηση του στο Χ ο ιδρυτής της Amazon απάντησε σε σχόλιο για τις πληροφορίες για την γαμήλια τελετή. «Το όλο θέμα είναι εντελώς ψευδές. Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Το παλιό ρητό “μην πιστεύεις ό,τι διαβάζεις” ισχύει σήμερα περισσότερο από ποτέ. Τώρα τα ψέματα μπορούν να κάνουν ΟΛΟ τον γύρο του κόσμου πριν η αλήθεια προλάβει να βάλει τα παντελόνια της. Να είστε λοιπόν προσεκτικοί εκεί έξω φίλοι και μην είστε ευκολόπιστοι», ανέφερε ο Τζεφ Μπέζος.

Μάλιστα δήλωσε έμμεσα ότι περιμένει διόρθωση από τα ΜΜΕ που δημοσίευσαν την είδηση του γάμου του. «Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν όλα τα ΜΜΕ που “κάλυψαν” και αναφέρθηκαν σε αυτό το θέμα θα εκδώσουν διόρθωση όταν έρθει και παρέλθει (σ.σ. η ημερομηνία) και δεν συμβεί», σημείωσε ο δισεκατομμυριούχος.

Furthermore, this whole thing is completely false — none of this is happening. The old adage “don’t believe everything you read” is even more true today than it ever has been. Now lies can get ALL the way around the world before the truth can get its pants on. So be careful out… https://t.co/wz2SWp6wBZ

