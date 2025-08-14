Σταύρος Θεοδωράκης: Κάνει SUP στην Ιθάκη – Φωτογραφίες

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Σταύρος Θεοδωράκης
Φωτογραφία: Instagram/stavrostheodorakis

Τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Ιθάκη, απολαμβάνει αυτή την περίοδο ο Σταύρος Θεοδωράκης. Μάλιστα, ο επιτυχημένος  δημοσιογράφος και παρουσιαστής με ανάρτησή του στο προφίλ του στο Instagram την Πέμπτη (14/8), έδειξε στους ακολούθους του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το θαλάσσιο άθλημα που κάνει στο νησί.

Συγκεκριμένα, στις δύο ασπρόμαυρες φωτογραφίες βλέπουμε τον Σταύρο Θεοδωράκη χαμογελαστό, να κάνει SUP σε παραλία της Ιθάκης.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο παρουσιαστής έχει γράψει: «Αξιόπλοο, μανιτζέβελο και οικονομικό. Με το ηλεκτρονικό σύστημα πλοήγησης είχα ένα θεματάκι αλλά το γύρισα στο χειροκίνητο (όπως μπορείτε να δείτε στην δεύτερη φωτογραφία)».

Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Ιουλίου ο Σταύρος Θεοδωράκης είχε δημοσιεύσει μία φωτογραφία του στην οποία κρατάει μία σανίδα του surf.

«Περιμένοντας το επόμενο μεγάλο κύμα!», αναφέρεται στη λεζάντα του post του.

