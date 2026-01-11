Stan: «Δεν θα παντρευόμουν αν δεν πίστευα εξαρχής ότι θα πάει καλά» – Πώς έγραψε το τραγούδι «Όπου βγει»

Ο Stan ήταν καλεσμένος στην “Αστερόσκονη” του Action 24 και άνοιξε την καρδιά του, μιλώντας για τον έρωτα και τη διαφορά του με την αγάπη, ενώ αποκάλυψε την ιστορία πίσω από το τραγούδι “Όπου βγει”.

«Αγάπη για μένα είναι αντοχή. Είναι αντοχή στον χρόνο, αντοχή στις δυσκολίες, αντοχή σε όλα, σε ό,τι μπορεί να υπάρξει. Αν υπάρχει αγάπη εκεί, μπορεί να ξεπεραστεί. Και η αγάπη παίρνει διαφορετικές μορφές όσο περνάει ο καιρός. Αλλά πάντοτε δεν χάνει -για μένα- τη λέξη αντοχή δίπλα της.

Ο έρωτας σου δίνει φτερά. Ο έρωτας είναι κάτι που σε κάνει να ξεχνάς. Είναι λίγο σαν να είσαι άρρωστος κάπως. Ξέρεις, όπως έχεις αυτά τα συμπτώματα τα συγκεκριμένα όταν είσαι άρρωστος, έτσι έχεις κάποια συγκεκριμένα συμπτώματα σαν άνθρωπος όταν είσαι ερωτευμένος. Η σκέψη σου που είναι κολλημένη εκεί. Σκέφτεσαι συνέχεια τον άλλον. Θέλεις να επικοινωνείτε συνεχώς μαζί. Θέλεις να βρίσκεστε μαζί. Θέλεις να κάνετε πράγματα συνεχώς. Ό,τι και να συμβαίνει γύρω σου, εσένα το μυαλό σου είναι κολλημένο κάπου. Μπορεί να χάνεις τα λόγια σου. Μπορεί να ξεχνάς το ποιος είσαι όταν βρίσκεσαι με αυτό το άτομο. Όλα αυτά λοιπόν είναι για μένα ο έρωτας. Σε στέλνει στα αστέρια. Είναι κάτι μαγικό», ανέφερε ο τραγουδιστής.

«Το “Παράξενο παιδί” είναι ένα τσιφτετέλι το οποίο κρύβει πόνο μέσα του, όχι όμως ερωτικό πόνο. Δηλαδή είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν μιλάει για τον έρωτα, δεν μιλάει για την αγάπη, δεν μιλάει για τέτοια συναισθήματα. Μιλάει για το πόσο διαφορετικά νιώθει ο κάθε άνθρωπος, το τι έχει χρειαστεί να περάσει και να προσπεράσει στη ζωή του και τα βουνά που έχει χρειαστεί να ανέβει για να δημιουργηθεί αυτή η ξεχωριστή προσωπικότητα, αυτό το “Παράξενο παιδί” που κρύβουμε όλοι μέσα μας.

Θεωρώ ότι στη ζωή πολλές φορές μπορεί να συμβεί κάτι το οποίο να μην είναι αυτό το οποίο θέλεις να σου συμβεί εκείνη τη στιγμή. Αλλά εάν πεις “γιατί Θεέ μου σε μένα” είσαι από κάτω. Αν πεις όμως “ΟΚ, τώρα αυτό το πράγμα που έχει έρθει μπροστά μου είναι μια ευκαιρία να αντιδράσω, μια ευκαιρία να δυναμώσω”, τότε εσύ νικάς και σκοτώνεις τον προηγούμενο σου εαυτό, τότε ξαναγεννιέσαι και γίνεσαι ακόμα πιο δυνατός από πριν. Οπότε θεωρώ πως ό,τι δεν μας σκοτώνει σίγουρα μας κάνει πιο δυνατούς», τόνισε ο Stan.

«Η ζωή είναι μικρή και απρόβλεπτη»

«Η μουσική είναι γύρω μου, παντού και με συντροφεύει από παιδί. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τη μουσική, πάντοτε ήταν εκεί για μένα. Ένα από τα πιο χαρούμενα τραγούδια που έχω γράψει μέχρι τώρα στη ζωή μου είναι το “Όπου βγει”, το οποίο το έχω γράψει για τη σύζυγό μου. Έχει ένα στίχο μέσα που λέει “Όπου βγει κάθε μέρα μας γιορτή, η ζωή είναι μικρή”. Η ζωή είναι μικρή και τη στιγμή που το λες, αντιλαμβάνεσαι ότι όντως είναι μικρή.

Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που παρατείνουν τον χρόνο, τον μεγαλώνουν ή τον μικραίνουν όταν βρίσκεσαι μαζί τους, επειδή είναι πολύ σχετικός ο χρόνος. Η ζωή είναι πολύ όμορφη, δεν θέλεις να τελειώσει. Κρύβει και αυτή τη μελαγχολία ταυτόχρονα, ότι “ναι, σε βρήκα, είναι η ζωή μικρή, δεν θέλω να τελειώσει γιατί χαίρομαι που είμαι μαζί σου”. Αυτό είναι η μαγεία της ζωής και πρέπει να την εκτιμάμε σε κάθε της φάση» ανέφερε τραγουδιστής ενώ αναφέρθηκε και στον γάμο του.

«Δεν θα παντρευόμουν αν δεν πίστευα ότι θα πάει καλά. Θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να ζει στη ζωή που θέλει εκείνος. Σίγουρα είναι απρόβλεπτη η ζωή. Αλλά δεν θα το έκανα ποτέ, το να δεσμευτώ και να παντρευτώ αν δεν πίστευα εξαρχής ότι θα πάει καλά. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο ζύγισα πάρα πολύ καλά μέσα μου πριν πάρω αυτήν την απόφαση. Και ανεξάρτητα από το αν η ζωή είναι απρόβλεπτη ή όχι, ξέρεις, ελπίζω πάντα για το καλύτερο».