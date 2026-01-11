Έρχεται έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ – Η ανάρτηση Κολυδά

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ώρες από την ΕΜΥ εξαιτίας της επικείμενης «ψυχρής εισβολής», σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή του, ο πρώην διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, κ. Θοδωρής Κολυδάς.

Αναλυτικά, ο μετεωρολόγος στην ανάρτησή του έγραψε:

«EΝΗΜΕΡΩΣΗ : Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται η έκδοση Έκτακτου Δελτίου από την ΕΜΥ, λόγω της επικείμενης ψυχρής εισβολής.

Με την ευκαιρία αυτή, απευθύνουμε θερμή παράκληση προς τη Διοίκηση της ΕΜΥ να διασφαλιστεί η εκτέλεση ραδιοβολίσεων και από τους τρεις σταθμούς ανώτερης ατμόσφαιρας, τόσο στις νυχτερινές όσο και στις μεσημβρινές ώρες. Οι μετρήσεις αυτές είναι κρίσιμες, καθώς αποτελούν τη βασική «πρώτη ύλη» για την αξιόπιστη τροφοδότηση των αριθμητικών προγνωστικών μοντέλων.

Χωρίς πραγματικά δεδομένα από την ανώτερη ατμόσφαιρα, η ανάλυση και η πρόγνωση του καιρού βασίζονται σε ελλιπείς εκτιμήσεις, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την αβεβαιότητα – ιδίως σε περιπτώσεις δυναμικών καιρικών μεταβολών όπως μια ψυχρή εισβολή. Οι ραδιοβολίσεις δεν είναι τυπική διαδικασία, αλλά ουσιαστικό εργαλείο επιχειρησιακής πρόγνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης.

Σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια και η αξιοπιστία της πρόγνωσης έχουν άμεση σημασία για την Πολιτεία και τους πολίτες, η πλήρης αξιοποίηση του δικτύου παρατηρήσεων της ΕΜΥ είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία».

Η ανάρτηση

 

