Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Ανεπανάληπτη κυβίστηση – Σήμερα θυμήθηκε ξανά την αξία του διεθνούς δικαίου

  • Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς κάνει λόγο για «ανεπανάληπτη κυβίστηση» του πρωθυπουργού. Όπως λέει, επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την προηγούμενη δήλωσή του για το διεθνές δίκαιο.
  • Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός «σήμερα στις 11 Ιανουαρίου θυμήθηκε ξανά την αξία του διεθνούς δικαίου».
  • Σε σχέση με την εφαρμογή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι «και σε προηγούμενους κώδικες και νόμους της κυβέρνησης του προβλεπόταν συγκεκριμένη προθεσμία προσδιορισμού δικάσιμου αλλά δεν τηρήθηκε».
«Ο Πρωθυπουργός σήμερα -και αφού προηγουμένως τον “άδειασαν ακόμη και βουλευτές του- επιχείρησε μια ανεπανάληπτη κυβίστηση προσπαθώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την ανεκδιήγητη δήλωση του για το διεθνές δίκαιο την προηγούμενη εβδομάδα», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του για την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός, «σήμερα στις 11 Ιανουαρίου θυμήθηκε ξανά την αξία του διεθνούς δικαίου, που θεωρούσε ασήμαντο να αναφέρει λίγες μέρες πριν ξεχνώντας και απαξιώνοντας το θεμέλιο της εθνικής στρατηγικής της εξωτερικής μας πολιτικής».

Σε σχέση με την εφαρμογή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που καθιστά υποχρεωτικό τον ορισμό δικάσιμου, ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι «και σε προηγούμενους κώδικες και νόμους της κυβέρνησης του προβλεπόταν συγκεκριμένη προθεσμία προσδιορισμού δικάσιμου αλλά δεν τηρήθηκε». «Σημασία έχει η εφαρμογή, και όπου κρίνεται στην πράξη η κυβέρνηση του, το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

 

 

