Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Αποκάλυψε ότι έγινε πατέρας για έβδομη φορά

Πατέρας για έβδομη φορά, έγινε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Ο σπουδαίος ηθοποιός ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι πρόσφατα απέκτησε ακόμη ένα μωράκι.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο ερωτήθηκε από δημοσιογράφο του ET Canada πώς είναι να είσαι πατέρας έξι παιδιών. Τότε ήταν που αποκάλυψε ότι δεν είχε έξι, αλλά επτά παιδιά, και στη συνέχεια ανέφερε ότι πρόσφατα καλωσόρισε ένα νέο παιδί στη ζωή του. Δεν αποκάλυψε το όνομα του μωρού ή το φύλο. «Μόλις έκανα ένα μωρό», είπε. Η συνέντευξη έλαβε χώρα αυτή την εβδομάδα, όταν προώθησε τη νέα του ταινία About My Father.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός απέφυγε να αποκαλύψει και την ταυτότητα της μητέρας του μωρού του. Τελευταία, ωστόσο, είχε θεαθεί με την δασκάλα πολεμικών τεχνών Τίφανι Τσεν. Τον Ιούλιο του 2022 είχαν φωτογραφηθεί πιασμένοι χέρι-χέρι, ενώ φέτος τον Μάρτιο η ίδια έδειχνε με φουσκωμένη κοιλίτσα, σε εμφάνισή της στην Καλιφόρνια.

Ο εκπρόσωπος του Ντε Νίρο επιβεβαίωσε στην DailyMail ότι ο 79χρονος ηθοποιός δεν έκανε λάθος και ότι έχει πράγματι επτά παιδιά.

Το ET Canada ρώτησε τον ηθοποιό σχετικά με την πατρότητα και εκείνος εξέφρασε την πίστη του «στο να αγαπάς τα παιδιά», αλλά είπε ότι «πρέπει να είσαι αυστηρός για πράγματα».

«Εννοώ, δεν υπάρχει τρόπος να το παρακάμψουμε με τα παιδιά. Δεν μου αρέσει να πρέπει να θεσπίζω κανόνες και τέτοια πράγματα. Αλλά, μερικές φορές, απλά δεν έχεις άλλη επιλογή. Και οποιοσδήποτε γονιός, νομίζω, θα έλεγε το ίδιο πράγμα. Θέλετε πάντα να κάνετε το σωστό για τα παιδιά και να τους δίνετε το πλεονέκτημα της αμφιβολίας, αλλά μερικές φορές δεν μπορείτε», είπε ο Ντε Νίρο.

«Ξέρω ότι έχεις έξι παιδιά» του είπε ο δημοσιογράφος και ο ηθοποιός απάντησε: «Επτά, στην πραγματικότητα». Στη συνέχεια έριξε την «βόμβα»: «Μόλις έκανα ένα μωρό».

Ο Ντε Νίρο χώρισε από την επί 20ετίας σύζυγό του, Γκρέις Χάιταουερ, το 2018.

Ο ηθοποιός έχει δύο παιδιά με την πρώην σύζυγό του Ντάιαν Άμποτ: την 51χρονη Ντρένα και τον 46χρονο Ράφαελ. Έχει άλλα δύο παιδιά με την Γκρέις: τον 25χρονο Έλιοτ και την 11χρονη Έλεν. Είναι, επίσης, πατέρας των δίδυμων Άαρων και Τζούλιαν, 27 ετών, με την πρώην σύντροφό του, Τούκι Σμιθ.