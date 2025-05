Ριάνα: Η… αφόρητα σέξι φωτογράφιση της εγκυμονούσας τραγουδίστριας – ΦΩΤΟ

Έριξε τα social media και γενικά ό, τι είχε μείνει… όρθιο από την προηγούμενη φωτογράφισή της με μαγιό της σειράς που λανσάρει η Ριάνα. Η καλλίπυγος τραγουδίστρια δεν άφησε παραπονεμένους τους ακολούθους της καθώς αν και είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί φόρεσε ένα φλοράλ μπικίνι που τονίζει όπως πρέπει τα σημεία του σώματός της και πόζαρε για την προώθηση του συγκεκριμένου προϊόντος που φέρνει την υπογραφή της.

Μάλιστα, σε ανάρτησή της στο Χ, η «Ρι – Ρι» δεν παρέλειψε να αφήσει και το σχόλιό της γράφοντας «Είμαι εγώ που προσπαθώ να κρύψω την κοιλίτσα της εγκυμοσύνης σε όλη τη διάρκεια της φωτογράφισης».

Σημειώνεται πάντως ότι χρειάστηκε και η παρέμβαση της τεχνολογίας για να μειωθεί αρκετά η κοιλιά της λαοφιλούς τραγουδίστριας.

it’s me playing “hide the baby bump” whole shoot!

boutta be a cheeky summer ☀️🍑

new mosaic floral lace @SavageXFenty just dropped! pic.twitter.com/wuFINd0bju

— Rihanna (@rihanna) May 30, 2025