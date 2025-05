Ριάνα: Έγκυος στο τρίτο της παιδί η τραγουδίστρια – Η αποκάλυψη στο Met Gala 2025

Έγκυος στο τρίτο παιδί αποκάλυψε δια της… πλαγίου οδού η Ριάνα, αφού ουσιαστικά το ανακοίνωσε με την δημόσια εμφάνιση της στο Met Gala, όπου η φουσκωμένη της κοιλιά δεν μπορούσε να κρυφτεί. Πολύ κομψή και έχοντας επιλέξει ένα πολύ εντυπωσιακό σύνολο με τεράστιο καπέλο η σέξι τραγουδίστρια στήθηκε για τους φωτορεπόρτερ δίνοντας παράλληλα την είδηση της βραδιάς.

Radiant and regal, a pregnant @rihanna graces the #MetGala2025 once again with unmatched poise. pic.twitter.com/BVIwZbvavv

Υπενθυμίζεται ότι η Ριάνα έχει ήδη αποκτήσει δύο παιδιά με τον A$AP Rocky, τον δύο ετών RZA και τον 1 έτους Riot.

H ανακοίνωση της πρώτης εγκυμοσύνης είχε γίνει με φωτογράφιση στη Νέα Υόρκη τον Ιανουάριο του 2022 ενώ η δεύτερη έγινε γνωστή με την εμφάνιση της Ριάνα στο ημίχρονο του Super Bowl του 2023.

The queen of the event arrived, beautiful as always and showing off her new pregnancy, how proud I am of my girl!! 👑👸🏾❤️‍🔥😭🥹❤️ #MetGala #MetGala2025 #rihanna @rihanna pic.twitter.com/XbZZ8lmZbL

— JUAN ⚓️ (@bad_boybin) May 6, 2025