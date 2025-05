Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Αποκαλύψεις για την εμμονή της με το υπερφυσικό και τα μέντιουμ – Αναφορές ότι ενίσχυσαν «την παράνοιά της»

Μετά τη διάλυση του γάμου της με τον πρίγκιπα Κάρολο, η πριγκίπισσα Νταϊάνα στράφηκε με πάθος προς το υπερφυσικό και το παραφυσικό. Η αστρολογία, τα ταρώ, τα μέντιουμ και οι συνεδρίες καλέσματος πνευμάτων (σεάνς) έγιναν για εκείνη όχι μόνο μια διαφυγή, αλλά ένας τρόπος να αναζητήσει παρηγοριά και απαντήσεις σε μια περίοδο βαθιάς προσωπικής κρίσης.

Στην βιογραφία «Diana: Her True Story», ο Άντριου Μόρτον έγραψε: «Όταν ξεκίνησε να ερευνά τις δυνατότητες του πνευματικού κόσμου, η Νταϊάνα ήταν πολύ ανοιχτή, σχεδόν υπερβολικά ανοιχτή, στο να πιστέψει. Ήταν τόσο χαμένη στον κόσμο της, που άρπαζε οποιαδήποτε πρόβλεψη όπως ο πνιγμένος που αρπάζεται από συντρίμμια».

Ωστόσο, σύμφωνα με την Daily Mail, ένας πρώην αξιωματούχος του παλατιού δήλωσε στη συγγραφέα Σάλι Μπέντελ Σμιθ ότι όλη αυτή η ενασχόληση με το υπερφυσικό ήταν «μια κραυγή βοήθειας».

Η Νταϊάνα, την πρώτη της επαφή με πνευματικό σύμβουλο την οφείλει στον πρίγκιπα Άντριου και τη Σάρα, δούκισσα του Γιορκ, που το 1986 την παρέπεμψαν στην αστρολόγο Πένι Θόρντον.

«Απλώς ήθελα να δω», της είπε η Νταϊάνα, «αν υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ».

Έκτοτε, ξεκίνησε να επισκέπτεται οραματιστές όπως τη Μπέτι Πάλκο, τον φυσιοπαθητικό Ρόντρικ Λέιν, τη διάσημη μέντιουμ Σάλι Μόργκαν, την αστρολόγο Ντέμπι Φρανκ, τη μελλοντολόγο Βάσω Κορτέση, τη μέντιουμ Ρίτα Ρότζερς και τον ομοιοπαθητικό θεραπευτή, Τζακ Τεμπλ.

Παρότι ο Κάρολος ήταν γνωστός για το ενδιαφέρον του στη φιλοσοφία και την ολιστική ιατρική, δεν ενθάρρυνε τις μεταφυσικές ενασχολήσεις της Νταϊάνα.

Όπως γράφει ο Μόρτον, «Όταν ο Κάρολος την είδε να διαβάζει το βιβλίο “Facing Death” στις διακοπές, τη ρώτησε απότομα γιατί σπαταλάει τον χρόνο της διαβάζοντας για όλα αυτά τα θέματα».

Σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση των ενδιαφερόντων της έπαιξαν οι ιδιοκτήτες του εστιατορίου San Lorenzo, Λορέντζο και Μάρα Μπέρνι.

Όπως έγραψε ο Μόρτον, την παρότρυναν να εξερευνήσει «την αστρολογία, τα ταρώ και άλλες μορφές εναλλακτικής μεταφυσικής, όπως η διορατικότητα και ο υπνωτισμός».

Κάπου εκεί γνώρισε τη Ντέμπι Φρανκ, η οποία, σύμφωνα με τον Μόρτον, «συνδύαζε γενική καθοδήγηση και ανάλυση του παρόντος και του μέλλοντος με βάση τη σύγκλιση των πλανητών την ημέρα και ώρα γέννησης της Νταϊάνα».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Γεννημένη στο ζώδιο του Καρκίνου, η Νταϊάνα είχε πολλά χαρακτηριστικά αυτού του ζωδίου: προστατευτικότητα, επιμονή, συναισθηματική οξυδέρκεια και φροντίδα. Καθώς ενισχυόταν η αυτοπεποίθησή της, άρχισε να βλέπει αυτές τις μεθόδους αυτοανάλυσης και πρόβλεψης όχι ως σωσίβιο, αλλά ως εργαλεία και καθοδήγηση».

Λίγες μόνο εβδομάδες πριν τον θάνατό τους στο Παρίσι, η Νταϊάνα και ο Ντόντι επισκέφθηκαν τη διάσημη μέντιουμ Ρίτα Ρότζερς, όπως αποτυπώθηκε και στην έκτη σεζόν του «The Crown».

Είχαν έρθει σε επαφή μαζί της μέσω κοινού γνωστού το 1994, και πριν τη συναντήσουν, εκείνη είχε κάνει μια πρώτη επικοινωνία μέσω τηλεφώνου. «Δεν μπορούσες να ξεγελάσεις τη Νταϊάνα», δήλωσε η Ρότζερς.

«Μπορούσε να εντοπίσει έναν απατεώνα από 20 βήματα και θα με είχε καταλάβει αμέσως αν δεν ήμουν αυθεντική».

«Με τα χρόνια, η Νταϊάνα πέρασε από μια περιστρεφόμενη πόρτα γεμάτη αστρολόγους, ενεργειακούς θεραπευτές, αριθμολόγους, χαρτορίχτρες, διορατικούς, μέντιουμ και “πνευματικούς συμβούλους”. Οι περισσότεροι της έλεγαν αυτό που ήδη ήξερε: ότι ο σύζυγός της την απατούσε με την παλιά του αγάπη», σχολίασε ο συγγραφέας του «The King», Κρίστοφερ Άντερσεν.

Σύμφωνος με αυτό εμφανίστηκε και ο σωματοφύλακας Κεν Γουάρφ. «Η Νταϊάνα ήταν αιχμάλωτη όλων αυτών των τρελών μέντιουμ», δήλωσε στην Τίνα Μπράουν για το βιβλίο «The Diana Chronicles».

Στην επίσημη έρευνα για τον θάνατό της, σημειώθηκε ότι η Νταϊάνα βρήκε συντροφιά και παρηγοριά στους πνευματικούς της συμβούλους, αλλά παράλληλα αυτό ενίσχυσε την παράνοιά της.

Ακούστηκε μάλιστα ότι ήταν εμμονική με τους διορατικούς – συμπεριλαμβανομένης μιας που αποκαλούσε «η μάγισσα της Φέργκι», χωρίς να αποκαλυφθεί η ταυτότητά της.

Ο πρώην υπασπιστής της και πρώην αξιωματικός του βασιλικού ναυτικού, Πάτρικ Τζέφσον, που εργάστηκε μαζί της από το 1990 έως το 1996, εξέφρασε ανησυχία για την πίστη της σε αστρολόγους και «προφήτες», λέγοντας πως αυτό «τροφοδοτούσε την παράνοια που ποτέ δεν βρισκόταν πολύ βαθιά κρυμμένη στην επιφάνεια».

Μέχρι την περίφημη συνέντευξή της στην εκπομπή «Panorama» το 1995, όπως λέει, η Νταϊάνα «έβλεπε παντού συνωμοσίες», φτάνοντας στο σημείο να ισχυριστεί πως κάποιος την «πυροβόλησε» στο Χάιντ Παρκ.

«Αχρείαστο να το πω, έλεγξα όλες τις κατηγορίες, αλλά οι απειλές, όπως ήξερα από την αρχή, ήταν όλες στη φαντασία της».

Παρ’ όλα αυτά, η έλξη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας για το υπερφυσικό δεν ήταν καινούργιο φαινόμενο. Σύμφωνα με τον ειδικό στον αποκρυφισμό, J.H. Brennan, στο βιβλίο του «Whisperers: The Secret History of the Spirit World», η βασίλισσα Βικτωρία (1837–1901) «ήταν γοητευμένη από τον πνευματισμό» και καλούσε μέντιουμ στο παλάτι του Μπάκιγχαμ για σεάνς.

Πολλά μέλη της οικογένειας -από τη βασιλομήτωρ μέχρι τη βασίλισσα Ελισάβετ και τον πρίγκιπα Φίλιππο– φέρεται να συμμετείχαν σε ανάλογες τελετές.

Στο ντοκιμαντέρ «The King of UFOs», ο ιστορικός παραφυσικών φαινομένων Ρίτσαρντ Φίλιξ υποστήριξε ότι η βασίλισσα Ελισάβετ συμμετείχε σε σεάνς το 1953 για να επικοινωνήσει με τον πατέρα της που είχε πεθάνει πρόσφατα. Παρόντες, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν επίσης η βασιλομήτωρ, η πριγκίπισσα Μαργαρίτα και ο πρίγκιπας Φίλιππος.

Πέρυσι, ο πρώην μπάτλερ της Νταϊάνα αποκάλυψε ότι το φάντασμά της «στοιχειώνει» την έπαυλή του στο Τσέσαϊρ, προσθέτοντας ότι και η αείμνηστη βασίλισσα πίστευε στο μεταφυσικό.