Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αξέχαστες στιγμές στο Παρίσι με τον γιο του – Έγιναν «ένα» με τους οπαδούς της Άστον Βίλα πανηγυρίζοντας με πάθος

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο 11χρονος γιος του, πρίγκιπας Τζορτζ, βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το βράδυ της Τετάρτης, όταν εμφανίστηκαν στις εξέδρες του γηπέδου Parc des Princes στο Παρίσι, εμφανώς ενθουσιασμένοι, πανηγυρίζοντας για την αγαπημένη τους Άστον Βίλα στον αγώνα με την Παρί Σεν Ζερμέν για τα προημιτελικά του Champions League.

Πατέρας και γιος απαθανατίστηκαν να γελούν, να υψώνουν τις γροθιές τους στον αέρα και να πανηγυρίζουν με ένταση, μέσα στο κατάμεστο στάδιο και ανάμεσα σε άλλους οπαδούς.

Prince William The Prince of Wales and Prince George celebrating Aston Villa scoring at the Parc des Princes against PSG pic.twitter.com/Wj63FAbtAT — Lee Patriot Hood (@Mofoman360) April 9, 2025



Κάποια στιγμή, ο 42χρονος διάδοχος του βρετανικού θρόνου αγκάλιασε με θέρμη τον Τζορτζ, μέσα στον ενθουσιασμό του για τη δράση στον αγωνιστικό χώρο.

O Príncipe William, Príncipe George, Thomas van Straubenzee e William Van Custsem (padrinho do George) comemorando o gol do Villa durante o jogo das quartas de final da Liga dos Campeões entre Aston Villa e PSG no estádio Parc des Princes, em Paris, França. 📸 Getty Images pic.twitter.com/Cphe3dOizj — The Wales Brasil (@thewalesbrasil) April 10, 2025



Ωστόσο, η έκβαση του αγώνα δεν ήταν αυτή που ήλπιζαν, καθώς η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με σκορ 3-1 επί της Άστον Βίλα.



Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, γνωστός για την αφοσίωσή του στην Άστον Βίλα, φρόντισε να δείξει έμπρακτα την υποστήριξή του πριν από την έναρξη του αγώνα, συναντώντας παίκτες και προπονητές της ομάδας έξω από τα αποδυτήρια.

Μιλώντας αργότερα στο TNT Sports, δήλωσε ενθουσιασμένος για την εμπειρία που μοιράστηκε με τον γιο του. «Λοιπόν, έχω και τον γιο μου εδώ, οπότε φέρομαι όσο καλύτερα μπορώ», αστειεύτηκε όταν ρωτήθηκε αν είχε σκοπό να περάσουν ένα «αντρικό βράδυ».

Prince William and Prince George returning to their seats at Parc des Princes in Paris, France for the second-half of the PSG v Aston Villa match ⚽️❤️ pic.twitter.com/3nxHZpfxnf — anna (@tokkianami) April 9, 2025



«Σκέφτηκα πως έχουν περάσει 43 χρόνια από τότε που συνέβη κάτι τέτοιο στη δική μου γενιά ως φίλαθλος της Βίλα, και ήθελα ο Τζορτζ να ζήσει ένα βράδυ εκτός σπιτιού σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση».

«Πιστεύω πως αυτές οι αναμνήσεις είναι πολύ σημαντικές να δημιουργούνται και το ότι τον έφερα μαζί απόψε σημαίνει πολλά για μένα», υπογράμμισε ο Ουίλιαμ.

Look at these two 😂 Prince George and Prince William celebrating as Aston Villa scored against PSG in Paris this evening! 🎉 pic.twitter.com/LKnxcLlzPw — Belle (@RoyallyBelle_) April 9, 2025



Το ταξίδι των δύο στο Παρίσι έγινε με αφορμή τις διακοπές του Πάσχα, όπως σημείωσε το περιοδικό People.

Ο 11χρονος Τζορτζ φαίνεται πως έχει «κληρονομήσει» την αγάπη του πατέρα του για το ποδόσφαιρο, αλλά και για την ίδια ομάδα. Πέρυσι, ο Ουίλιαμ είχε επιβεβαιώσει ότι ο Τζορτζ είναι πλέον και εκείνος φανατικός φίλαθλος της Άστον Βίλα, όταν είχαν παρευρεθεί σε έναν αγώνα στο Μπέρμιγχαμ.

Όταν ο δημοσιογράφος Νιλ Μόξλεϊ ρώτησε τον Ουίλιαμ αν ο μικρός διάδοχος είναι «μέλος της οικογένειας της Βίλα», εκείνος απάντησε με χαμόγελο: «Α, ναι, τη λατρεύει».