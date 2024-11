Πρίγκιπας Χάρι: Βίντεο από το πρώτο του… τατουάζ – «Έβαλες το όνομά σου στο λαιμό μου, είσαι σοβαρός;»

Ο πρίγκιπας Χάρι συμμετείχε σε ένα κωμικό σκετς, στο οποίο του κάνει τατουάζ ο Αμερικανός μουσικός Jelly Roll, στα πλαίσια της προώθησης των επερχόμενων Invictus Games στον Καναδά, στους οποίους αγώνες συμμετέχουν βετεράνοι και εν ενεργεία στρατιώτες με σοβαρούς τραυματισμούς.

Το βίντεο, που γυρίστηκε σε ένα στούντιο τατουάζ της Νέας Υόρκης, δείχνει τον Δούκα του Σάσεξ «να σφίγγει τα δόντια του» καθώς υποβάλλεται σε ένα… ψεύτικο τατουάζ.

Ο Χάρι φαίνεται να συναντά τον Jelly Roll στο East Side Ink της Νέας Υόρκης, ενώ ο διάσημος μουσικός λέει με ενθουσιασμό στον Χάρι: «Ξέρεις, δεν μπορούσα να το πιστέψω όταν με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι ο Πρίγκιπας Χάρι θέλει να κάνει τατουάζ σήμερα και θέλει εμένα να του κάνω το πρώτο του τατουάζ».

Ο Χάρι, έκπληκτος, του ανταπαντά γρήγορα: «Όχι, όχι, όχι, γιατί φοράς γάντι;» με τον Jelly Roll να του εξηγεί πως «Θα σου κάνω ένα τατουάζ για τα Invictus Games».

«Ήρθα εδώ να σου ζητήσω να παίξεις στα Invictus Games. Δεν υπάρχει τατουάζ σε αυτό. Δεν μπορώ να κάνω τατουάζ», του λέει ο Χάρι.

Ωστόσο, ο Jelly Roll καταφέρνει να κάνει μια συμφωνία με τον Πρίγκιπα, λέγοντας: «Θα παίξω στα Invictus Games. Εσύ απλώς άφησέ με να σου κάνω το πρώτο σου τατουάζ».

Τελικά, ο Χάρι υποκύπτει και λέει: «Εντάξει, ας το κάνουμε! Πού το θέλεις;»

«Πρέπει να το κάνουμε στον λαιμό», προτείνει ο Jelly Roll, αλλά ο Χάρι του λέει: «Στον λαιμό; Σκεφτόμουν χαμηλά στην πλάτη ή στον πισινό μου».

«Όχι, κανείς δεν θέλει να δει τον πισινό σου, Χάρι», αντιδρά ο Jelly Roll, προσθέτοντας: «Αυτό είναι για τον κόσμο. Σκέφτομαι κάτι εδώ, άφησέ με να σου δείξω».

Ο Jelly Roll στη συνέχεια «χτυπάει» το τατουάζ, το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο των Invictus Games καθώς και το όνομά του, με τον Χάρι να του λέει: «Έβαλες το όνομά σου στο λαιμό μου… Είσαι σοβαρός;»

The most 🤯 inking of a deal in Invictus Games history. Watch when Prince Harry, The Duke of Sussex meets @JellyRoll615 at East Side Ink Tattoo. Don’t miss this duo reuniting in Vancouver #IG25 Closing Ceremony Feb 16. Get 🎟️ before they sell out.

🔗: https://t.co/Ye7WHTf8rF… pic.twitter.com/1mZStv4BFf

— Invictus Games Vancouver Whistler 2025 (@InvictusGames25) November 19, 2024