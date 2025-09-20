Πέραμα: Πάνω από 5.000 άτομα ξεφάντωσαν με την Γωγώ Τσαμπά και… γουρουνοπούλα μέχρι τελικής πτώσης – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

lifestyle

Γωγώ Τσαμπά - Πέραμα

Το Πέραμα… ταρακουνήθηκε από το πιο δυνατό γλέντι του φθινοπώρου, με την εκρηκτική Γωγώ Τσαμπά να ανεβαίνει στη σκηνή στον Αρμό Περάματος και να ξεσηκώνει μικρούς και μεγάλους.

Αγρίνιο: Άγριο ξύλο σε πανηγύρι όπου τραγουδούσε η Γωγώ Τσαμπά – Δείτε βίντεο

Η Γιορτή Γουρουνοπούλας μετατράπηκε σε μια μεγάλη λαϊκή βραδιά, με περισσότερους από 5.000 παρευρισκόμενους να συμμετέχουν σε έναν ασταμάτητο χορό που θύμισε… καλοκαιρινό αντάμωμα σε χωριό!

Μουσική, παραδοσιακές γεύσεις και αστείρευτο κέφι ένωσαν τρεις γενιές — παππούδες, γονείς και νεολαία — σε μια διοργάνωση της Δημοτικής Αρχής Περάματος και του δημάρχου Γιάννη Λαγουδάκου, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής.

Φυσικά, πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η Γωγώ Τσαμπά, που με την χαρακτηριστική φωνή και την αμεσότητά της απογείωσε το κέφι, ενώ οι σούβλες με τη γουρουνοπούλα πρόσφεραν την πιο απολαυστική «νότα» της βραδιάς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί οι άνδρες έχουν πρωινές στύσεις – Τι σημαίνει αν δεν έχετε, σύμφωνα με το Κλίβελαντ

Ντεκαπάζ: 8 σημάδια ότι έχει καταστρέψει τα μαλλιά σας – Πώς να τα σώσετε

ΥΠΕΝ: Παρατάσεις σε ενεργειακά προγράμματα ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου

Natron: Η «πιο θανατηφόρα λίμνη στον κόσμο» έχει ένα μυστηριώδες μυστικό που μετατρέπει τα ζώα σε «πέτρα»

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το σκουφάκι του Άγιου Βασίλη στην εικόνα σε 9 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:16 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρία Αντωνά: «Δεν θα πήγαινα απέναντι από τον σύντροφό μου» – Τι αποκάλυψε για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα

Η Μαρία Αντωνά μίλησε για τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια, αλλά και για την προσωπική της ...
16:12 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Άννα Βίσση: «Έχω περάσει κι από δύσκολα, δεν γέμιζα πάντα αυτά τα στάδια – Τώρα ήρθε η δικαίωση»

Μια αποκαλυπτική και γεμάτη συναίσθημα συνέντευξη παραχώρησε η Άννα Βίσση στην κάμερα της εκπο...
12:35 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η αντίδρασή του on camera όταν ρωτήθηκε για την Εθνική και τα 100.000 ευρώ

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός απάντησε σχετικά με το δημοσίευμα που τον ήθελε να έχει ζητήσει 100.000...
10:14 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Χριστίνα Κοντοβά: Η τρυφερή φωτογραφία της κόρης της, Έιντα στον Πόρο

Μία τρυφερή ανάρτηση έκανε στον λογαριασμό της στο Instagram η Χριστίνα Κοντοβά. Μοιράστηκε με...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος