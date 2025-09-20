Πέραμα: Πάνω από 5.000 άτομα ξεφάντωσαν με την Γωγώ Τσαμπά και… γουρουνοπούλα μέχρι τελικής πτώσης – Δείτε βίντεο

Το Πέραμα… ταρακουνήθηκε από το πιο δυνατό γλέντι του φθινοπώρου, με την εκρηκτική Γωγώ Τσαμπά να ανεβαίνει στη σκηνή στον Αρμό Περάματος και να ξεσηκώνει μικρούς και μεγάλους.

Η Γιορτή Γουρουνοπούλας μετατράπηκε σε μια μεγάλη λαϊκή βραδιά, με περισσότερους από 5.000 παρευρισκόμενους να συμμετέχουν σε έναν ασταμάτητο χορό που θύμισε… καλοκαιρινό αντάμωμα σε χωριό!

Μουσική, παραδοσιακές γεύσεις και αστείρευτο κέφι ένωσαν τρεις γενιές — παππούδες, γονείς και νεολαία — σε μια διοργάνωση της Δημοτικής Αρχής Περάματος και του δημάρχου Γιάννη Λαγουδάκου, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής.

Φυσικά, πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η Γωγώ Τσαμπά, που με την χαρακτηριστική φωνή και την αμεσότητά της απογείωσε το κέφι, ενώ οι σούβλες με τη γουρουνοπούλα πρόσφεραν την πιο απολαυστική «νότα» της βραδιάς.