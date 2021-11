Πέντε πρώτες εκτελέσεις γνωστών επιτυχιών

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

“The Best”. To 1989 η Tina Turner βγάζει το πολύ πετυχημένο άλμπουμ της με γενικό τίτλο “Foreign Affair”. Μέσα σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και το σούπερ χιτ “The Best”.

Πολλοί τότε νόμισαν ότι το κομμάτι αυτό ήταν της μεγάλης soul τραγουδίστριας. Και όμως όχι, η 1η εκτέλεση ήταν της Bonnie Tyler, η οποία το είχε συμπεριλάβει στο 7ο άλμπουμ της “Hide Your Heart” το 1988.

“Les Champs-Élysées”, ένα από τα πιό γνωστά τραγούδια του Joe Dassin και στη χώρα μας. Κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1969 και έγινε μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία. Όμως το κομμάτι είχε ήδη κυκλοφορήσει έναν μήνα νωρίτερα, από το βρετανικό συγκρότημα Jason Crest, με αγγλικό στίχο και που αναφερόταν σε άλλον δρόμο στην Αγγλία, το “Waterloo Road”.

“I Put a Spell on You”, ένα mastertrack που μας έχει καταγραφεί στην μουσική συνείδηση από την εξαιρετική ερμηνεία που έκανε Nina Simone και που το συμπεριέλαβε στο ομόνυμο άλμπουμ της, του 1965. Ομως το τραγούδι αυτό το είχε γράψει και το είχε πρωτοηχογραφήσει ο Screamin’ Jay Hawkins το 1956. Το κομμάτι ανήκει στη λίστα των 500 τραγουδιών που διαμόρφωσαν το rock & roll.

“What’s Love Got to Do with It”, μεγάλη επιτυχία και πάλι της Tina Turner, από το άλμπουμ της “Private Dancer”, που κυκλοφόρησε την πρωτομαγιά του 1984. Αρχικά το τραγούδι προτάθηκε στον Cliff Richard για να το τραγουδήσει, αλλά το απέρριψε. Μετά προσφέρθηκε στην Phyllis Hyman, αλλά δεν την άφησε η εταιρία της να το πει. Στη συνέχεια προτάθηκε στην Donna Summer, η οποία επίσης δεν δέχθηκε. Τελικά, λίγους μήνες πριν το βγάλει η Tina Turner, πρόλαβε και το κυκλοφόρησε το pop συγκρότημα των Bucks Fizz.