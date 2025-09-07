Ορλάντο Μπλουμ: Μίλησε πρώτη φορά για τον χωρισμό του από την Κέιτι Πέρι – «Έχουμε μόνο αγάπη ο ένας για τον άλλο»

Ο Ορλάντο Μπλουμ μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τον πρόσφατο χωρισμό του από την Κέιτι Πέρι, έπειτα από εννέα χρόνια σχέσης. Ο 48χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκπομπή «Today» με αφορμή την προώθηση της νέας του ταινίας «The Cut» και αναφέρθηκε στα συναισθήματά του μετά τον χωρισμό.

Ο ίδιος τόνισε πως, παρά το τέλος της σχέσης, αισθάνεται ευγνωμοσύνη για όσα έζησαν μαζί. «Είμαι καλά, είμαι πολύ ευγνώμων. Έχουμε την πιο όμορφη κόρη. Είμαστε καλά, θα είμαστε καλά. Έχουμε μόνο αγάπη ο ένας για τον άλλο» είπε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως προτεραιότητά τους παραμένει η οικογένειά τους.

Ο Μπλουμ έχει ακόμη έναν γιο, τον 14χρονο Φλιν, από τον γάμο του με το μοντέλο Μιράντα Κερ. Η ίδια, σχολιάζοντας πρόσφατα τον χωρισμό του πρώην της, δήλωσε: «Είμαστε μια μεγάλη, χαρούμενη οικογένεια. Η Κέιτι είναι υπέροχη και αγαπώ τον Ορλάντο. Το σημαντικότερο είναι να υπάρχει υγιής συν-γονεϊκή σχέση».

Η σχέση της Κέιτι Πέρι με τον Ορλάντο Μπλουμ ξεκίνησε το 2016. Οι δυο τους πέρασαν από έναν σύντομο χωρισμό το 2017, αλλά επανασυνδέθηκαν και αρραβωνιάστηκαν την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2019. Το 2020 ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, Ντέιζι. Οι πρώτες φήμες για κρίση στη σχέση τους εμφανίστηκαν στα τέλη Ιουνίου του 2025, ενώ στις αρχές Ιουλίου έγινε η επίσημη ανακοίνωση του χωρισμού τους. Το ζευγάρι ξεκαθάρισε ότι θα παραμείνει ενωμένο για την ανατροφή της κόρης του.

