Office style: 7 κομψά και γεμάτα αυτοπεποίθηση makeup looks για το γραφείο

Μαζί με το αιώνιο ερώτημα του τι να φορέσω σήμερα στην δουλειά, έρχεται και το «πώς να μακιγιαριστώ κατάλληλα». Και το κατάλληλα είναι μια λέξη που διαφέρει ανάλογα με το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο εργαζόμαστε, ωστόσο το office look έχει γενικούς κανόνες που ακολουθούνται από τις περισσότερες από εμάς. Όχι έντονα χρώματα, όχι glitter και λάμψεις, γενικά, όχι υπερβολή. Κι αυτό κάπως νιώθουμε ότι μας περιορίζει, ειδικά όταν ερχόμαστε στο κομμάτι του μακιγιάζ.

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να τονίσουμε φυσικά την επιδερμίδα μας και να αναδείξουμε την ομορφιά μας, πηγαίνοντας το «κατάλληλο μακιγιάζ» ένα βήμα παρακάτω.

Βελούδινο matte

Οι αποχρώσεις του σάπιου μήλου αντικαθιστούν τα ζουμερά χρώματα του καλοκαιριού, αφήνοντας μια αίσθηση πιο ήσυχη, πιο αρμονική. Η ματ υφή από την άλλη, έρχεται για να ολοκληρώσει το beauty look με τον πιο chic τρόπο και να χαρίσει λίγη υγεία, χρησιμοποιώντας απαλό ρουζ στα ζυγωματικά. Must!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Selena Gomez (@selenagomez)

Τολμηρή σκιά

Φυσικά, κανείς δεν σας απαγορεύει να βάλετε λίγη ένταση στο look, χρησιμοποιώντας έντονες αποχρώσεις στις σκιές και εφαρμόζοντας έτσι τις τελευταίες τάσεις στο μακιγιάζ. Το μόνο που πρέπει να προσέξετε σε αυτήν την περίπτωση είναι να μην συνδυάσετε δύο ή τρία έντονα στοιχεία στο πρόσωπό σας. Προτιμήστε λοιπόν, να τονίσετε τα μάτια σας με χρώμα, διατηρώντας ωστόσο το υπόλοιπο μακιγιάζ πιο καθαρό και με nude τόνους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gigi Hadid (@gigihadid)

Blurred lips

Ιδανική τεχνική για το office look αποτελούν τα blurred lips. Και με αυτό εννοούμε τα βαμμένα -σε όποια απόχρωση θέλετε -χείλη τα οποία δεν χρειάζονται περίγραμμα και μολύβι και τα οποία μπορείτε πολύ εύκολα να πετύχετε, εφαρμόζοντας το κραγιόν με τα δάχτυλά σας. Είναι το αγαπημένο trick κάθε Παριζιάνας και λέμε να το δοκιμάσουμε κι εμείς!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rosie HW (@rosiehw)

No makeup – makeup look

Τα καθαρά πρόσωπα που ακτινοβολούν υγεία υποδηλώνουν αυτοπεποίθηση και μια γυναίκα σίγουρη για τον εαυτό της. Με προϊόντα φυσικής κάλυψης, ένα highlighter και ελάχιστη μάσκαρα μπορείτε να έχετε το πιο ιδανικό no makeup – makeup look και αφήστε τους πάντες στο γραφείο να αναρωτιούνται πως γίνεται να ξυπνάτε πάντα τόσο φρέσκια και δροσερή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kim Kardashian (@kimkardashian)

Φλογερά χείλη

Παλαιότερα, ίσως και να θεωρούσαν ακατάλληλο για το γραφείο ένα beauty look με βάση το κόκκινο κραγιόν. Ωστόσο, σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει και κάθε δυναμική γυναίκα το κουβαλάει στο νεσεσέρ της για ένα φλογερό φρεσκάρισμα που δεν υπακούει σε κανόνες και σεμνοτυφίες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Selena Gomez (@selenagomez)

Μάτια που υπνωτίζουν

Μαύρο μολύβι, έντονο eyeliner και μια δόση smoky eyes look. Τα τονισμένα μάτια σαγηνεύουν και καθηλώνουν, όταν έχουν υποστεί τoν κατάλληλo βηματισμό. Μην εφαρμόσετε το συγκεκριμένο makeup look αν έχετε κουρασμένα μάτια, αν δεν έχετε χρόνο για να βαφτείτε κι αν γενικά, «δεν το έχετε»! Τα smoky eyes θέλουν προσοχή στην λεπτομέρεια και όχι μουντζούρες. Δημιουργήστε τα και… δείξτε τους, who’s the boss!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rosie HW (@rosiehw)

Focus στις βλεφαρίδες

Οι μακριές και καλοσχηματισμένες βλεφαρίδες υποδηλώνουν και αυτές υγεία και «ανοίγουν» το βλέμμα, ακόμα κι αν δεν έχετε ξυπνήσει πολύ καλά. Αν ανήκετε στις τυχερές που τις διαθέτουν, τονίστε τις απλά με μια δόση μάσκαρα και ελάχιστο μακιγιάζ για ένα φρέσκο look που αποπνέει σιγουριά. Αποφύγετε πάση θυσία τις υπερβολικές στρώσεις μάσκαρα που θα βαρύνουν την ματιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kim Kardashian (@kimkardashian)

Glossy lips

Ζουμερά χείλη που λαμποκοπούν και ζυγωματικά που σκορπούν φρεσκάδα. Το πιο ιδανικό makeup look για το γραφείο δεν θέλει πολλά πολλά, παρά μόνο μερικά στοιχεία που θα χαρίσουν μια υγιή και φωτεινή όψη, η οποία θα φωνάζει, έτοιμη για όλα!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gigi Hadid (@gigihadid)

Πηγή: InStyle