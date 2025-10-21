Ο French Montana αντιμέτωπος με αγωγή 1 εκατ. δολαρίων – Τον κατηγορούν ότι έκλεψε πανάκριβο ρολόι

Ο French Montana είναι αντιμέτωπος με νέα νομικά προβλήματα, καθώς δύο Ελβετοί επιχειρηματίες κατέθεσαν αγωγή ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων εναντίον του ράπερ κατηγορώντας τον για δόλια ψευδή δήλωση και κλοπή πολυτελούς ρολογιού.

Οι ενάγοντες, Τζάστο Ομπιάνγκ και Σαμίρ Γκάτο, ισχυρίζονται ότι ο Montana δανείστηκε το ακριβό ρολόι τους για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, αλλά δεν το επέστρεψε ποτέ.

Σύμφωνα με την αγωγή, το δράμα ξεκίνησε το 2024 όταν ο ράπερ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Karim Kharbouch συναντήθηκε με τους δύο άνδρες στην Αίγυπτο. Ο ράπερ ζήτησε να δανειστεί το πολύτιμο ρολόι για 30 ημέρες, προσφέροντας το δικό του ως εγγύηση, το οποίο ισχυρίστηκε ότι άξιζε επίσης 1 εκατομμύριο δολάρια.

Ωστόσο, οι άνδρες ισχυρίζονται ότι ο Montana δεν επέστρεψε ποτέ το δικό τους ρολόι και ότι αυτό που παρείχε ως εγγύηση αποδείχθηκε πλαστό, σύμφωνα με το ΤΜΖ.

Οι ενάγοντες ζητούν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια ως αποζημίωση, κατηγορώντας τον ράπερ για «αδικαιολόγητο πλουτισμό» και «αλλαγή χρήσης». Ο δικηγόρος του Montana, Στιβ Χαντάντ αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και δήλωσε ότι ο πελάτης του σχεδιάζει να καταθέσει ανταγωγή. Ο Χαντάντ ισχυρίζεται ότι ο ράπερ δέχτηκε το ελβετικό ανδρικό ρολόι ως πληρωμή για διαφημιστικές εμφανίσεις στην Αίγυπτο και όχι ως προσωρινό δάνειο.

Ο γεννημένος στο Μαρόκο Aμερικανός ράπερ έχτισε αυτοκρατορία με τη δισκογραφική του εταιρεία Cocaine City και έγινε γνωστός για τις συνεργασίες του με άλλους καλλιτέχνες και μια σειρά από επιτυχίες στα charts, συμπεριλαμβανομένου του “Unforgettable” από την πλατινένια δεύτερη κυκλοφορία του το 2017, Jungle Rules.

Πηγή: ΑΠΕ