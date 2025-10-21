Ο French Montana αντιμέτωπος με αγωγή 1 εκατ. δολαρίων – Τον κατηγορούν ότι έκλεψε πανάκριβο ρολόι

Enikos Newsroom

lifestyle

french montana

Ο French Montana είναι αντιμέτωπος με νέα νομικά προβλήματα, καθώς δύο Ελβετοί επιχειρηματίες κατέθεσαν αγωγή ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων εναντίον του ράπερ κατηγορώντας τον για δόλια ψευδή δήλωση και κλοπή πολυτελούς ρολογιού.

Οι ενάγοντες, Τζάστο Ομπιάνγκ και Σαμίρ Γκάτο, ισχυρίζονται ότι ο Montana δανείστηκε το ακριβό ρολόι τους για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, αλλά δεν το επέστρεψε ποτέ.

Σύμφωνα με την αγωγή, το δράμα ξεκίνησε το 2024 όταν ο ράπερ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Karim Kharbouch συναντήθηκε με τους δύο άνδρες στην Αίγυπτο. Ο ράπερ ζήτησε να δανειστεί το πολύτιμο ρολόι για 30 ημέρες, προσφέροντας το δικό του ως εγγύηση, το οποίο ισχυρίστηκε ότι άξιζε επίσης 1 εκατομμύριο δολάρια.

Ωστόσο, οι άνδρες ισχυρίζονται ότι ο Montana δεν επέστρεψε ποτέ το δικό τους ρολόι και ότι αυτό που παρείχε ως εγγύηση αποδείχθηκε πλαστό, σύμφωνα με το ΤΜΖ.

Οι ενάγοντες ζητούν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια ως αποζημίωση, κατηγορώντας τον ράπερ για «αδικαιολόγητο πλουτισμό» και «αλλαγή χρήσης». Ο δικηγόρος του Montana, Στιβ Χαντάντ αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και δήλωσε ότι ο πελάτης του σχεδιάζει να καταθέσει ανταγωγή. Ο Χαντάντ ισχυρίζεται ότι ο ράπερ δέχτηκε το ελβετικό ανδρικό ρολόι ως πληρωμή για διαφημιστικές εμφανίσεις στην Αίγυπτο και όχι ως προσωρινό δάνειο.

Ο γεννημένος στο Μαρόκο Aμερικανός ράπερ έχτισε αυτοκρατορία με τη δισκογραφική του εταιρεία Cocaine City και έγινε γνωστός για τις συνεργασίες του με άλλους καλλιτέχνες και μια σειρά από επιτυχίες στα charts, συμπεριλαμβανομένου του “Unforgettable” από την πλατινένια δεύτερη κυκλοφορία του το 2017, Jungle Rules.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κολπική ξηρότητα στην εμμηνόπαυση: Πώς να την αντιμετωπίσετε, σύμφωνα με μαρτυρίες γυναικών

Σύντομα η διανομή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους και από τα ιδιωτικά φαρμακεία

Κοινωφελή ιδρύματα: Έρχεται νέο θεσμικό πλαίσιο με κίνητρα για την ενεργοποίηση τους – Όλα όσα είπε ο Χατζηδάκης

Δημόσιο: Έρχεται νέο μηνιαίο επίδομα για τους εργαζόμενους-Οι δικαιούχοι και το ποσό

Προσοχή: Νέα απάτη μέσω SMS – Διαγράψτε αμέσως όλα τα μηνύματα από το κινητό σας αν δείτε αυτήν την προειδοποίηση της Googl...

Άνδρας ανακάλυψε την ταυτότητα του αγοριού που είχε ως τατουάζ η μητέρα του έπειτα από χρόνια μυστικότητας
περισσότερα
07:47 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Ορφέας Αυγουστίδης- Ευγενία Σαμαρά μαζί στη θεατρική σκηνή

Οι δυο ηθοποιοί μετά τον “Σασμό” συναντιούνται στο Θέατρο Βασιλάκου για να βιώσουν...
03:00 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Μαίρη Συνατσάκη για Κατερίνα Καινούργιου: «Ήταν συγκεκριμένο το σκηνικό, είχα αισθανθεί πολύ άσχημα με κάτι που συνέβη τότε»

Τον περασμένο Απρίλιο η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της είχε αποκαλύψει πως η Μα...
01:00 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Νίκος Βερλέκης: «Υπήρχαν σκηνοθέτες που μύριζαν τους ηθοποιούς στη μασχάλη και στα πόδια»

Ο Νίκος Βερλέκης έχει διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία στον χώρο της υποκριτικής, στον οποίο μ...
22:48 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Νατάσα Ασίκη για Αντώνη Αντωνίου: «Τσακωνόμαστε για αστεία πράγματα στο θέατρο – Αντιδρώ μάλλον στον σκηνοθέτη»

Στην σημερινή (20/10) εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς