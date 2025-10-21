Στρατολογεί στελέχη για το νέο κόμμα Τσίπρα ο Μπίστης

Ζυμώσεις στην Κεντροαριστερά χωρίς Νίκο Μπίστη είναι σαν να λέμε καλοκαίρι χωρίς θάλασσα και ήλιο.

Σύμφωνα με τη στήλη «Θεωρείο» της Καθημερινής, ο πολύπειρος πρώην υπουργός, που έχει περάσει από όλα τα κόμματα του «χώρου» και έχει τεράστια εμπειρία στα παρασκήνια και στις εσωτερικές διαδρομές, είναι και πάλι, όπως λέγεται, πολύ δραστήριος, μιλώντας με κόσμο και στρατολογώντας στελέχη για το νέο κόμμα Τσίπρα.

Έχοντας ένα ευρύ φάσμα συνομιλητών, ο μετρ του πολιτικού ζυμώματος έχει ενεργοποιήσει ξανά την ατζέντα του, κάνοντας ακόμα και προσκλήσεις σε στελέχη να κινηθούν προς τον υπό υπό διαμόρφωση φορέα.

Ενίοτε κάνει και νουθεσίες, που δείχνει τον πολύ ενεργό ρόλο που έχει αναλάβει, όπως αναφέρει η στήλη. Αν είναι αυτόκλητα ή σε συνεννόηση, αυτό είναι κάτι που δεν είναι γνωστό.