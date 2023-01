French Montana: Τουλάχιστον 10 τραυματίες από πυροβολισμούς στα γυρίσματα βιντεοκλίπ του ράπερ

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς, που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ενός βιντεοκλίπ του ράπερ French Montana στο Μαϊάμι της Φλόριντας, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τοπικός Τύπος και ανακοίνωσαν οι αρχές.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο περίπου στις 19.48 της Πέμπτης (ξημερώματα Παρασκευής, ώρα Ελλάδας), αφού ενημερώθηκαν ότι υπήρχαν πολλά θύματα από σφαίρες. Σύμφωνα με την εφημερίδα Miami Herald, είχε προηγηθεί καβγάς μεταξύ δύο ομάδων ατόμων, έξω από ένα εστιατόριο.

«Έπεσαν τουλάχιστον 13, 14, 15 πυροβολισμοί. Έγινε πολύ γρήγορα, ίσως από αυτόματο τουφέκι», είπε ο Σιντ Μόγκουλ, ο οποίος συμμετείχε στα γυρίσματα του βιντεοκλίπ.

Σύμφωνα με αυτόν τον μάρτυρα, ένα πρόσωπο που είχε πάει να παρακολουθήσει τα γυρίσματα έπεσε θύμα κλοπής και στη συνέχεια επικράτησε χάος.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τον αριθμό και την ταυτότητα των θυμάτων.

Ο 38χρονοςFrench Montana γεννήθηκε στο Μαρόκο αλλά η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ όταν ο ίδιος ήταν έφηβος. Ήταν τρεις φορές υποψήφιος για βραβείο Γκράμι, κυρίως για το κομμάτι “All the way up”.

Ο ράπερ είχε πέσει θύμα πυροβολισμών και το 2003 στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης. Τότε, είχε δεχτεί μια σφαίρα στο κεφάλι, αλλά επέζησε.

#BREAKING: Witnesses say multiple people shot in front of #TheLicking in #MiamiGardens during a #FrenchMontana video shoot.@MGPDFL confirms multiple victims, says shooting investigation underway. @nbc6 #Miami pic.twitter.com/VkoiJPSvFt

— Ryan Nelson (@RyanNelsonTV) January 6, 2023