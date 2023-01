Μενέντεζ σε Ερντογάν: Απολύτως απαράδεκτες οι απειλές κατά της Ελλάδας

Ηχηρό μήνυμα έστειλε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ, στον Τούρκο πρόεδρο, με αφορμή τις προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν και τις απειλές που εκτοξεύει κατά της Ελλάδας.

Ο Αμερικανός Γερουσιαστής κάνει λόγο για «απαράδεκτη συμπεριφορά» και για «παράλογους εκφοβισμούς», που θα πρέπει να σταματήσουν.

«Οι συνεχείς απειλές του Ερντογάν κατά της Ελλάδας είναι μια απολύτως απαράδεκτη συμπεριφορά για τον ηγέτη μιας χώρας του ΝΑΤΟ. Αυτοί οι παράλογοι εκφοβισμοί πρέπει να σταματήσουν», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μπομπ Μενέντεζ σε ανάρτησή του στο Twitter, από τον λογαριασμό που διατηρεί ως πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Erdogan’s continued threats against #Greece are entirely unacceptable behavior for the leader of a @NATO country. These absurd intimidations must stop. https://t.co/hCWhdMTcnH

— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) January 6, 2023