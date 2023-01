Στον «αέρα» η εκεχειρία: Η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο για βομβαρδισμούς, σειρήνες αεροπορικής επίθεσης ήχησαν στην Ουκρανία

Στον «αέρα» βρίσκεται η εκεχειρία 36 ωρών στην Ουκρανία, που κήρυξε μονομερώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο ότι βομβάρδισε σήμερα ρωσικές στρατιωτικές θέσεις, ενώ σειρήνες αεροπορικής επιδρομής αναφέρθηκαν σε ολόκληρη την Ουκρανία. Υπενθυμίζεται ότι το Κίεβο και οι σύμμαχοί του απέρριψαν την εκεχειρία, κάνοντας λόγο για «τέχνασμα» του Ρώσου προέδρου.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι θέσεις του δέχθηκαν επίθεση σε περιοχές του Λουχάνσκ, του Ντόνετσκ και της Ζαπορίζια, αλλά και ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις του τηρούν την κατάπαυση του πυρός.

«Τέσσερα βλήματα όλμου εκτοξεύτηκαν κατά ρωσικών θέσεων από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας προς την κατεύθυνση της πόλης Λιμάν», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το Reuters δεν στάθηκε δυνατό να διαπιστώσει άμεσα αν υπήρξε κάποια ανάπαυλα από τις μάχες.

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής αναφέρθηκαν σε ολόκληρη την Ουκρανία

Στο μεταξύ, αξιωματούχοι ανέφεραν ότι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής έχουν εκδοθεί σε περιοχές της Ουκρανίας.

Οι αναφορές για σειρήνες είδαν το φως, λίγες ώρες αφού η Ρωσία κήρυξε προσωρινή κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της πρώτης γραμμής στην Ουκρανία για τον εορτασμό των Ορθοδόξων Χριστουγέννων.

Η βουλευτής της Ουκρανίας Inna Sovsun έγραψε ότι οι αναφορές για ειδοποιήσεις αεροπορικής επιδρομής σε όλη την Ουκρανία δείχνουν ότι «τόσο μπορεί κανείς να εμπιστευτεί τον Πούτιν».

So, two hours into the announced ceasefire, air raid sirens are blaring all over #Ukraine. Like literally, he couldn’t even hold it for two hours. That’s how much one can trust #Putin. — Inna Sovsun (@InnaSovsun) January 6, 2023

Ο Euan MacDonald της New Voice of Ukraine γράφει ότι ο συναγερμός προκλήθηκε από την εκτόξευση ενός μαχητικού αεροσκάφους MiG-31K στη Λευκορωσία. Δεν ήταν δυνατή η επαλήθευση αυτού του ισχυρισμού, αναφέρει ο Guardian.

So much for Putin’s “Christmas ceasefire” – no sign of shelling letting up on the front, and now an air raid alert across the whole country, triggered by the launch in Belarus of a MiG-31K warplane that can carry nuclear-tipped cruise missiles. pic.twitter.com/omj5P2T8U7 — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) January 6, 2023

Η εκεχειρία που διέταξε η Ρωσία για τα Χριστούγεννα, που εορτάζονται στη χώρα στις 7 Ιανουαρίου, είναι η πρώτη γενική εκεχειρία αφού ξεκίνησε η εισβολή στην Ουκρανία.

Το Κίεβο από την πλευρά του, έχει ανακοινώσει ότι δεν έχει πρόθεση να σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις του, σχετικά με την προτεινόμενη από τη Ρωσία εκεχειρία, την οποία, η Ουκρανία και οι δυτικοί σύμμαχοί της χαρακτήρισαν ως ένα σχέδιο που καταστρώθηκε, ώστε η Μόσχα να κερδίσει χρόνο για την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεών της, αλλά και του πολεμικού εξοπλισμού της.