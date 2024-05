Γάζα: Σε εξέλιξη στο Κάιρο οι συνομιλίες για την εκεχειρία – Εγκαταλείπουν την Ράφα οι Παλαιστίνιοι

Ο φόβος και η απόγνωση κυριαρχούν στον παλαιστινιακό πληθυσμό στην Ράφα, το πέρασμα της οποίας προς την Αίγυπτο κατέλαβε σήμερα το πρωί το Ισραήλ, στέλνοντας άρματα μάχης, μετά από νυχτερινό βομβαρδισμό της πόλης κατά τον οποίον σκοτώθηκαν 23 άτομα και εκπροσώπους στο Κάιρο, όπου είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στην Γάζα.

Οι Παλαιστίνιοι βιώνουν ακόμα έναν ξεριζωμό από τα σπίτια τους ή από τα καταφύγια που είχαν βρει στην Ράφα, μετά την εισβολή του Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο, σε απάντηση στην τρομοκρατική, φονική επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ.

Καθώς οι Παλαιστίνιοι εγκατέλειπαν σήμερα την Ράφα, στο Κάιρο, της Αιγύπτου έφθασε αντιπροσωπεία της Χαμάς από τη Ντόχα του Κατάρ για να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στην Λωρίδα Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση της παλαιστινιακής οργάνωσης που διοικεί τον παλαιστινιακό θύλακα.



Την ίδια ώρα, ο αξιωματούχος της Χαμάς Οσάμα Χαμντάν προειδοποίησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Βηρυτό ότι εάν συνεχιστεί η στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Ράφα, δεν θα υπάρξει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Παράλληλα, το κρατικό αιγυπτιακό μέσο Al-Qahera News, που πρόσκεινται στις υπηρεσίες πληροφοριών, μετέδωσε ότι οι διαμεσολαβητές της Αιγύπτου, του Κατάρ και των ΗΠΑ διεξάγουν συζητήσεις σήμερα στο Κάιρο με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και με αντικείμενο μια εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

“Οι αντιπροσωπείες του Κατάρ και των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζουν τις συνομιλίες τους με την αιγυπτιακή αντιπροσωπεία και την αντιπροσωπεία της Χαμάς” για να συζητήσουν για την κατάπαυση του πυρός, μετέδωσε το αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης επικαλούμενο “υψηλόβαθμο αξιωματούχο” ο οποίος δεν έκανε καμία αναφορά στην παρουσία ισραηλινής αντιπροσωπείας.

Οι Ισραηλινοί έστειλαν και αυτοί μια χαμηλόβαθμη αντιπροσωπεία στο Κάιρο, για να διαπιστώσει κατά πόσον υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της συμφωνίας πόυ δέχτηκε η Χαμάς, αλλά δεν ικανοποιεί πλήρως την ισραηλινή κυβέρνηση.

Ο επικεφαλής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) Oυίλιαμ Μπερνς επέστρεψε σήμερα στο Κάιρο για τις συνομιλίες με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με καλά ενημερωμένη πηγή στο θέμα αυτό και πηγές από το αιγυπτιακό αεροδρόμιο.

Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει σύμφωνα με την πολιτική της να μην δημοσιοποιεί τα ταξίδια του διευθυντή της στο εξωτερικό.

Το Ισραήλ διαβεβαίωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η στρατιωτική επιχείρησή του στη Ράφα είναι “περιορισμένης” κλίμακας και διάρκειας και έχει στόχο να κόψει τις προμήθειες όπλων στη Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Νωρίτερα Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν αναφέρει ότι ακόμα ένας στόχος της επιχείρησης στην Ρλαφα ήταν να πιέσει την Χαμάς να δεχτεί αλλαγές στην συμφωνία εκεχειρίας.

Ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, επανέλαβε ότι η Ουάσινγκτον παραμένει αντίθετη σε μια “μεγάλη” χερσαία επίθεση στη Ράφα και θέλει να ξανανοίξει “το συντομότερο δυνατόν” το σημείο διέλευσης για την ανθρωπιστική βοήθεια στα αιγυπτιακά σύνορα, το οποίο έκλεισε σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

Το Ισραήλ και η Χαμάς “θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύψουν τα κενά που απομένουν” για να καταλήξουν σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός η οποία συζητείται επί του παρόντος, πρόσθεσε ο Τζον Κίρμπι.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι ελπίζει πως θα επιτευχθεί “πολύ σύντομα” μια τελική συμφωνία κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Κάιρο της Αιγύπτου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν “απαράδεκτο” το κλείσιμο από το Ισραήλ δύο σημαντικών σημείων εισόδου της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αυτών της Ράφα και του Κερέμ Σαλόμ, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

“Τα κλειστά σημεία διέλευσης πρέπει να ανοίξουν ξανά, είναι απαράδεκτο να είναι κλειστά”, δήλωσε η Καρίν Ζαν-Πιερ, διευκρινίζοντας ότι το σημείο εισόδου του Κερέμ Σαλόμ αναμένεται ν’ ανοίξει ξανά αύριο, Τετάρτη. Οι ΗΠΑ ενημερώθηκαν ότι το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ στη Γάζα θα ανοίξει ξανά αύριο, τόνισε.

Ο ΟΗΕ και άλλες διεθνείς υπηρεσίες αρωγής δήλωσαν ότι το κλείσιμο των δύο σημείων διέλευσης προς τον νότο της Γάζας, τη Ράφα, και το ελεγχόμενο από το Ισραήλ Κερέμ Σαλόμ – έχει ουσιαστικά αποκόψει τον παλαιστινιακό θύλακα από την εξωτερική βοήθεια και ελάχιστες προμήθειες υπάρχουν στο εσωτερικό του.

Ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το μεσημέρι (7/5) ότι η τελευταία πρόταση εκεχειρίας που έκανε η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς απέχει μακράν από τις βασικές απαιτήσεις του Ισραήλ, και πρόσθεσε ότι η στρατιωτική πίεση συνεχίζει να είναι αναγκαία για την επιστροφή των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έθεσαν νωρίτερα υπό τον έλεγχό τους την παλαιστινιακή πλευρά της συνοριακής διέλευσης της Ράφα μεταξύ της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας, μια εξέλιξη την οποία ο Νετανιάχου χαρακτήρισε ως «ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την καταστροφή των εναπομεινάντων στρατιωτικών δυνατοτήτων της Χαμάς». Ο Νετανιάχου έκανε τις δηλώσεις ώρες μετά την επιχείρηση με την οποία ισραηλινά άρματα μάχης κατέλαβαν και σφράγισαν το πέρασμα στην Ράφα, από την παλαιστινιακή πλευρά. Έκλεισαν έτσι κάθε διέξοδο προς την Αίγυπτο.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προειδοποίησε επίσης ότι ο στρατός είναι έτοιμος να «εντείνει» τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς «σε όλη τη Λωρίδα» της Γάζας, εάν δεν υπάρξει πρόοδος στο θέμα της απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται στο παλαιστινιακό έδαφος.

«Είμαστε έτοιμοι να συμβιβαστούμε για να φέρουμε πίσω τους ομήρους, όμως αν δεν έχουμε άλλη επιλογή, θα εντείνουμε την επιχείρηση σε όλη τη Λωρίδα – στον νότο, στο κέντρο και στον βορρά», δήλωσε ο Γιοάβ Γκάλαντ εν μέσω των διαπραγματεύσεων στο Κάιρο, όπου το Ισραήλ έστειλε αντιπροσωπεία έπειτα από εβδομάδες άκαρπων συνομιλιών.

Η συμφωνία πρέπει να αφορά κυρίως την ανταλλαγή Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ με ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας από παλαιστινιακά ένοπλα κινήματα μετά την επίθεση που πραγματοποίησε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

«Η επιχείρηση αυτή θα συνεχιστεί έως ότου εξοντώσουμε τη Χαμάς στην περιοχή της Ράφα και σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας ή μέχρι να επιστρέψει ο πρώτος όμηρος», δήλωσε ο Γιοάβ Γκάλαντ, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ομάδα Ισραηλινών αξιωματούχων έφτασε στο Κάιρο για να εκτιμήσει εάν η Χαμάς μπορεί να πεισθεί να δεχτεί αλλαγές στην πρόταση εκεχειρίας που της έκαναν Αίγυπτος και Κατάρ και την οποία δέχτηκε, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος, επαναλαμβάνοντας πως η νυν πρόταση δεν είναι αποδεκτή από το Ισραήλ.

«Αυτή η αποστολή αποτελείται από μέσης βαθμίδας αντιπροσώπους. Εάν υπάρξει ενδεχομένως μια αξιόπιστη συμφωνία, τα κύρια στελέχη θα ηγηθούν της αποστολής», είπε στο Ρόιτερς ο αξιωματούχος, αναφερόμενος στα υψηλόβαθμα στελέχη από τις υπηρεσίες πληροφοριών Μοσάντ και Σιν Μπετ, που είναι επικεφαλής της ισραηλινής πλευράς.

Η αποσατολή αξιωματούχων στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα έρχεται ώρες μετά την επιχείρηση με την οποία ισραηλινά άρματα μάχης κατέλαβαν και σφράγισαν το πέρασμα στην Ράφα, από την παλαιστινιακή πλευρά. Έκλεισαν έτσι κάθε διέξοδο προς την Αίγυπτο.

Το Κάιρο φιλοξενεί αντιπροσωπείες από το Κατάρ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Χαμάς, οι οποίες προσπαθούν να επιτύχουν μια συνολική εκεχειρία στη Γάζα, όπως μετέδωσε η κρατική αιγυπτιακή τηλεόραση Al-Qahera News TV, επικαλούμενη υψηλόβαθμη πηγή.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε την Τρίτη (7/6) έκκληση προς το Ισραήλ και τη Χαμάς να μη λυπηθούν όποια προσπάθεια για να επιτευχθεί συμφωνία εκεχειρίας και προειδοποίησε το Ισραήλ ότι μια επίθεση στη Ράφα θα ήταν «στρατηγικό λάθος, πολιτική καταστροφή και ανθρωπιστικός εφιάλτης».

«Είμαι ενοχλημένος και θορυβημένος από την ανανεωμένη στρατιωτική δραστηριότητα στη Ράφα», δήλωσε ο Γκουτέρες στους δημοσιογράφους. «Το κλείσιμο τόσο του περάσματος της Ράφα όσο και του Καρέμ Σαλόμ είναι ιδιαίτερα επιζήμιο για την ήδη άσχημη ανθρωπιστική κατάσταση. Πρέπει να επαναλειτουργήσουν αμέσως», δήλωσε.

Ταυτοχρόνως το Ισραήλ βομβαρδίζει το ανατολικό τμήμα της Ράφας, στην Νότια Γάζα, όπου περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι που έχουν εκτοπιστεί από τον πόλεμο, έχουν βρει καταφύγιο.

Το αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο Al Qahera News TV μετέδωσε πως συνεχίζονται οι προσπάθειες για να περιοριστεί η κλιμάκωση μεταξύ των δύο πλευρών και ανέφερε πως Αιγύπτιοι αξιωματούχοι ζήτησαν από το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως την επιχείρηση στη Ράφα.

Από την πλευρά της, η Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση όπου λέει πως η επιχείρηση έχει σχεδιαστεί για να υπονομεύσει τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός.

Ο ισραηλινός αξιωματούχος, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, είπε ότι η αποφασιστικότητα που επέδειξε το Ισραήλ να κινηθεί εναντίον της Ράφας ώθησε τη Χαμάς να δώσει βιαστικά την τελευταία της πρόταση.

An offensive on #Rafah would compromise the only fully functional maternity hospital in the #GazaStrip.

This would impact around 50,000 pregnant women in #Gaza: we need a #CeasefireNow and protection for sanitary facilities. pic.twitter.com/3PWqKz6TsG

— UNRWA (@UNRWA) May 7, 2024