Ντέιβιντ Χέισελχοφ: Αυτοκτόνησε η πρώην σύζυγός του, Πάμελα Μπαχ – Η πρώτη δήλωση του ηθοποιού

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Πάμελα Μπαχ, πρώην συζύγου του Ντέιβιντ Χέισελχοφ, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της.

Σύμφωνα με το TMZ, η οικογένειά της ανησύχησε όταν δεν είχε νέα της και το βράδυ της Τετάρτης 5 Μαρτίου, λίγο μετά τις 22:00, διασώστες κλήθηκαν στο σπίτι της ύστερα από πληροφορίες ότι μια γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Όταν έφτασαν οι Αρχές, διαπίστωσαν πως η 62χρονη ηθοποιός ήταν ήδη νεκρή. Ο θάνατός της προκλήθηκε από αυτοτραυματισμό με όπλο στο κεφάλι, ενώ δεν άφησε κάποιο σημείωμα που να εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην αυτοκτονία.

Ο Ντέιβιντ Χέισελχοφ και η Πάμελα Μπαχ ήταν παντρεμένοι από το 1989 έως το 2006 και απέκτησαν δύο κόρες. Το διαζύγιό τους υπήρξε ταραχώδες, ενώ οι νομικές διαμάχες για τη διατροφή συνεχίστηκαν μέχρι το 2017.

Σε δήλωσή του στο TMZ, ο Ντέιβιντ Χέισελχοφ ανέφερε: «Η οικογένειά μας είναι βαθιά λυπημένη για τον πρόσφατο θάνατο της Πάμελα Χέισελχοφ. Είμαστε ευγνώμονες για το κύμα αγάπης και υποστήριξης κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης στιγμής, αλλά ζητάμε ευγενικά την προστασία της ιδιωτικής μας ζωής καθώς θρηνούμε».

David Hasselhoff’s Ex-Wife Pamela Bach Dead at 62 | Click to read more 👇 https://t.co/diEVBXtswv

— TMZ (@TMZ) March 6, 2025