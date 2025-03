Πούτιν για Μακρόν: «Κάποιοι ξέχασαν τι έπαθε ο Ναπολέων»

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλώντας μία ημέρα μετά την ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν στην οποία ο Γάλλος πρόεδρος αποκάλεσε τη Ρωσία απειλή για την Ευρώπη και ανέπτυξε την ιδέα να τεθούν υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είπε σήμερα ότι «ορισμένοι άνθρωποι έχουν ξεχάσει τι συνέβη στον Ναπολέοντα».

Ο Πούτιν αναφέρονταν στον Γάλλο αυτοκράτορα ο οποίος διέσχισε με τον στρατό του τη Ρωσία και έφθασε στη Μόσχα το 1812, αλλά στη συνέχεια αναγκάστηκε λόγω του αδυσώπητου χειμώνα να υποχωρήσει αφού υπέστη τεράστιες απώλειες.

«Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που θέλουν να επιστρέψουν πίσω στην εποχή του Ναπολέοντα, ξεχνώντας πώς τέλειωσε», δήλωσε ο Πούτιν σε σχόλιά του που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση, χωρίς να αναφερθεί στον Μακρόν ονομαστικά.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία πρέπει να επιλέξει μια ειρήνη στην Ουκρανία η οποία θα διασφαλίσει μακροπρόθεσμα την ασφάλεια της Ρωσίας και της ουσιαστικής ανάπτυξής της.

«Πρέπει να επιλέξουμε μια ειρήνη που θα μας ταιριάζει και θα διασφαλίσει την ειρήνη για τη χώρα μας μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο Πούτιν απευθυνόμενος σε γυναίκες που έχασαν συγγενείς τους στον πόλεμο.

Ο Πούτιν, ερωτηθείς από μια μητέρα ενός πεσόντος στρατιώτη αν η Ρωσία θα υποχωρήσει, είπε ότι δεν προτίθεται να κάνει κάτι τέτοιο. «Δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο, αλλά δεν θα υποχωρήσουμε», είπε ο Πούτιν.

Putin compared Macron to Napoleon.

“There are still some who can’t sit still. There are still people who want to return to the times of Napoleon’s invasion, forgetting how it ended,” the Russian president said, speaking about the French president.#Ukraine #Russia #France pic.twitter.com/RB0zkAagLw

