Νίκος Πορτοκάλογλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα – «Δύο παιδιά Βολιώτικα»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Νίκος Πορτοκάλογλου
Φωτογραφία: Instagram/nikosportokaloglou

Ο θάνατος του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα στις 9 Σεπτεμβρίου του 2019 είχε σκορπίσει τη θλίψη στο πανελλήνιο, το οποίο θρήνησε την απώλεια του σπουδαίου ερμηνευτή. Σήμερα (9/9), συμπληρώνονται έξι χρόνια από την ημέρα που ο αγαπημένος καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή και πολλοί είναι οι συνάδελφοι και φίλοι του, που έκαναν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τον τιμήσουν.

Ανάμεσά τους και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης έκανε ένα post στον λογαριασμό του στο Instagram.

Ο επιτυχημένος τραγουδιστής κοινοποίησε μία φωτογραφία του, στην οποία ποζάρει μαζί με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου στη λεζάντα της ανάρτησής του, αναφέρθηκε στη κοινή καταγωγή του με τον σπουδαίο καλλιτέχνη, γράφοντας: «Δύο παιδιά Βολιώτικα!». 

