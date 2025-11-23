Νικολόπουλος για Καζαντζίδη: «Ήταν δύσκολος άνθρωπος και καχύποπτος, δεν εμπιστευόταν κανέναν»

Ο Χρήστος Νικολόπουλος μίλησε ανοιχτά για τη συνεργασία του με τον Στέλιο Καζαντζίδη, αποκαλύπτοντας τη σύγκρουση που είχαν για την πατρότητα 35 τραγουδιών, η οποία έληξε με τον Καζαντζίδη να αποδέχεται την κυριότητα του Νικολόπουλου. Παράλληλα, σκιαγράφησε τον χαρακτήρα του τραγουδιστή ως «δύσκολο άνθρωπο και καχύποπτο».

Σύμφωνα με τον Νικολόπουλο, αυτή η πρακτική είχε επιβληθεί από τον ίδιο τον τραγουδιστή στη δισκογραφική εταιρεία. Η κόντρα τους έληξε όταν ο Καζαντζίδης παραδέχτηκε ότι η δημιουργία των τραγουδιών αυτών άνηκε εξ ολοκλήρου στον Χρήστο Νικολόπουλο.

«Με τον Καζαντζίδη είχαμε διαφωνία σε 35 τραγούδια»

«Με τον Καζαντζίδη είχαμε διαφωνία σε 35 τραγούδια, «Υπάρχω», «Πουκάμισο», «Αγριολούλουδο», γιατί είχε το όνομά του ως δημιουργός, μαζί με το δικό μου. Το επέβαλε στην εταιρεία, από τότε που βάλαμε τα πρώτα τραγούδια και μετά τις διαφωνίες που είχαμε, καταλήξαμε να αποδεχτεί πλέον ότι τα τραγούδια είναι δικά μου και να μου τα δώσει πίσω», είπε χαρακτηριστικά ο συνθέτης.

Παράλληλα, έκανε το δικό του σχόλιο για την ταινία «Υπάρχω», υποστηρίζοντας ότι δεν αποτύπωσε πιστά τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη και τον χαρακτήρα του. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι επρόκειτο για μια πολύ προσεγμένη δουλειά.

«Ήταν περισσότερο μυθοπλασία. Πολύ καλογυρισμένη ταινία, τα άτομα πάρα πολύ καλά, αλλά περισσότερο ήταν μύθος παρά η πραγματική ζωή και ο χαρακτήρας του Καζαντζίδη. Ίσως, καλά κάνανε, γιατί ο κόσμος τον αγάπησε παρά πολύ, έπρεπε να εξωραϊστεί η εικόνα», σχολίασε.

«Ο Στέλιος Καζαντζίδης ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος και καχύποπτος»

Σκιαγραφώντας τον χαρακτήρα του τραγουδιστή, ο Χρήστος Νικολόπουλος είπε: «Ο Στέλιος Καζαντζίδης ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος και καχύποπτος. Φοβόταν τα πάντα, δεν εμπιστευόταν κανέναν. Ο Καζαντζίδης ήταν ο πρώτος που πήρε ποσοστά από τις δισκογραφικές εταιρίες και κατόπιν τον ακολούθησαν και οι άλλοι. Όχι ότι έκανε συνδικαλισμό και τέτοια, δεν υπήρξε αυτό», ανέφερε.