Νίκολας Κέιτζ: Δέχθηκε μήνυση από την πρώην σύζυγό του – Τον κατηγορεί ότι ευθύνεται για την επίθεση του γιου τους εναντίον της

Ο Νίκολας Κέιτζ δέχθηκε μήνυση από την πρώην σύζυγό του, Κριστίνα Φούλτον, σχεδόν ένα χρόνο μετά την επίθεση του ενήλικου γιου τους εναντίον της.

Η Φούλτον κατηγορεί τον Κέιτζ ότι φέρει ευθύνη, καθώς αγνόησε τα ζητήματα ψυχικής υγείας του γιου τους, Ουέστον Κέιτζ, όπως αναφέρεται σε δικαστικά έγγραφα που δημοσιεύει το «PEOPLE».

Nicolas Cage’s Ex-Wife Sues Him and Their Son for Assault, Says Actor Enabled Alleged Attack https://t.co/RO1qZaRjEY

