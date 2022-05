Νέο τραγούδι σε συνεργασία του Michael McDonald με την Buika

Σήμερα κυκλοφόρησε μια νέα ηχογράφηση από δύο καλλιτέχνες που εκτιμώ βαθύτατα και που έχω γράψει αρκετές φορές θετικά σχόλια για αυτούς. Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται μαζί ο Αμερικανός τραγουδιστής και πρώην μέλος των Doobie Brothers, o Michael McDonald μαζί με την Αφροϊσπανίδα Buika, που γεννήθηκε στην Πάλμα Ντε Μαγιόρκα.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Για τον Michael McDonald τι να πρωτοπούμε, είναι ένας σπουδαίος μουσικός και τραγουδιστής, με ξεχωριστή νέγρικη φωνή, του οποίου η πορεία είναι πολύ μεγάλη.

Η Buika έχει δείξει και αυτή εξαιρετικές ερμηνείες, από τις οποίες ξεχωρίζουν εκείνη στο “La Βohemia” (διασκευή στο “La Bohème” του Charles Aznavour) και η άλλη στο κομμάτι του εξαίρετου Jacob Gurevitsch “Melancolía”.

Ο Michael McDonald και Buika ηχογράφησαν ντουέτο το τραγούδι “You Belong to Me”, το οποίο το είχε γράψει ο McDonald μαζί με την Carly Simon. Το είχαν πρωτοκυκλοφορήσει οι Doobie Brothers το 1977 στο έβδομο στούντιο άλμπουμ τους “Livin’ on the Fault Line”, αλλά το είχε βγάλει και η Carly Simon έναν χρόνο αργότερα, με το άλμπουμ της “Boys in the Trees”.

Το 1983 μία live ηχογράφηση του κομματιού από τους Doobies και το άλμπουμ τους με γενικό τίτλο “Farewell Tour”, μπήκε στο τσαρτ της Αμερικής.

Aς σημειωθεί ότι το 1994 το ηχογράφησε η Anita Baker, το 2002 η Jennifer Lopez και το 2007 η Chaka Khan μαζί με τον Michael McDonald.

Σήμερα όμως έχουμε μία ολοκαίνουργια έκδοση του “You Belong to Me”, από τον δημιουργό του Michael McDonald και την εξωτική Buika.

