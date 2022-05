Minimal aesthetic: 5 απλά βήματα για να αποκτήσετε την πιο chic τάση της εποχής

Καθαρές γραμμές, μονοχρωματικά σύνολα και basic κομμάτια δημιουργούν την πιο καλαίσθητη τάση της εποχής. Ο μινιμαλισμός αποτελεί μια φιλοσοφία και μια γενικότερη στάση ζωής που δεν επηρεάζει μόνο την καθημερινότητα ή τη διακόσμηση του σπιτιού, αλλά και την εμφάνιση. Τα κορίτσια της Σκανδιναβίας ορκίζονται στο συγκεκριμένο lifestyle και μέσα από το feed τους μοιράζονται χρήσιμες συμβουλές για να αποκτήσουμε κι εμείς λίγο από το γούστο τους. Και μπορεί τα minimal looks να φαίνονται εύκολα, ωστόσο απαιτούν τεχνική και… καλό μάτι.

Instagram @pernilleteisbaek

Classy, classic κομμάτια: ένα κλασικό blazer ή μια καμπαρντίνα, δεν θα βγει ποτέ εκτός μόδας. Τα έντονα ρούχα μπορεί να κάνουν εντύπωση και… σαματά, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να συναγωνιστούν την κομψότητα και την φινετσάτη αισθητική ενός διαχρονικού item, όπως το γυναικείο σακάκι. Less is more. Η απλότητα κερδίζει πάντα.

Instagram @tineandreaa

Το ένα και μοναδικό κοτλέ παντελόνι: αυτό που θα γίνει το αγαπημένο σας, αυτό που θα στρώνει τόσο σωστά στο σώμα σας που δεν θα το αποχωρίζεστε με τίποτα. Τα κοτλέ παντελόνια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι τόσο της γυναικείας γκαρνταρόμπας όσο και του μινιμαλισμού. Τα κορίτσια της Σκανδιναβίας τα λατρεύουν, καθώς συνδυάζουν νοσταλγικά vibes των ’90s και ποιότητα που ξεχωρίζει σε ένα μόνο ρούχο.

Instagram @tineandreaa

Η δύναμη του black&white: ο συνδυασμός που δύσκολα χάνει. Σαγηνευτικός, σικάτος και εκλεπτυσμένος δημιουργεί μια ήρεμη εικόνα που γαληνεύει. Κλασικά γυναικεία υφασμάτινα παντελόνια, σακάκια με ανδρικό κόψιμο και πανωφόρια σε ίσια γραμμή δημιουργούν την πιο τέλεια εικόνα, την οποία καλείστε να διατηρήσετε clean. Το ασπρόμαυρο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της μίνιμαλ αισθητικής, το οποίο θα συναντήσετε από τη διακόσμηση του εσωτερικού χώρου και την αρχιτεκτονική, μέχρι και στο φαγητό! Τόσο καθαρό και τόσο τέλειο που σας προκαλεί να το λερώσετε. Μην το επιδιώξετε ωστόσο, εκτός κι αν ανήκετε στους ταραχοποιούς του στιλ.