Μιχάλης Μητρούσης: Όταν μου έρχονται μνήμες από το ατύχημα, είναι φρίκη – Θέλω να αποζημιωθώ γι’ αυτό που τράβηξα

Ο Μιχάλης Μητρούσης μίλησε στην κάμερα του Happy Day και αναφέρθηκε και στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα που τον ταλαιπώρησε και τον άφησε εκτός δουλειάς για περίπου έναν χρόνο. Ο ηθοποιός επιστρέφει στο θέατρο με το έργο «Τοκ Τοκ».

Όπως είπε για το τροχαίο, «ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Έχασα τη δουλειά μου περίπου έναν χρόνο. Δεν το εύχομαι σε κανέναν. Τρεις μήνες ήμουν με τον γύψο, έπειτα από έναν μήνα με τη μπότα».

Αναφέρθηκε και στην ψυχολογική επιβάρυνση που ένιωσε.

«Ψυχολογικά μου κόστισε γιατί πάχυνα, έκανα κοιλίτσα, που δεν είχα. Δεν θα βγάλω τη λάμα από το πόδι, γιατί θα πρέπει να ξαναπεράσω χειρουργείο και δεν το αντέχω», τόνισε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «όταν μου έρχονται μνήμες από το ατύχημα, είναι φρίκη. Δεν μπορώ να δω καθόλου το ατύχημα από τις κάμερες».

Ο Μιχάλης Μητρούσης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τη σύντροφό του για τη στήριξή της.

«Αν δεν είχα τη σύντροφό μου, δεν θα είχα κάνει τίποτα. Άφησε τη δουλειά της για να είναι κοντά μου», υποστήριξε.

Τέλος, αναφέρθηκε και στη δικαστική συνέχεια της υπόθεσης.

«Τον Ιανουάριο γίνεται το ποινικό δικαστήριο και ναι, θέλω να αποζημιωθώ γι’ αυτό που τράβηξα».

Δείτε το βίντεο του ALPHA: