Μιχάλης Μητρούσης: Όταν μου έρχονται μνήμες από το ατύχημα, είναι φρίκη – Θέλω να αποζημιωθώ γι’ αυτό που τράβηξα

Σύνοψη από το

  • Ο Μιχάλης Μητρούσης μίλησε στην κάμερα του Happy Day και αναφέρθηκε στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα που τον ταλαιπώρησε και τον άφησε εκτός δουλειάς για περίπου έναν χρόνο.
  • Ο ηθοποιός δήλωσε πως «ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ» από το τροχαίο, χάνοντας τη δουλειά για περίπου έναν χρόνο, προσθέτοντας ότι «όταν μου έρχονται μνήμες από το ατύχημα, είναι φρίκη».
  • Ο Μιχάλης Μητρούσης ευχαρίστησε τη σύντροφό του για τη στήριξή της, ενώ αναφέρθηκε και στη δικαστική συνέχεια της υπόθεσης, τονίζοντας ότι «θέλω να αποζημιωθώ γι’ αυτό που τράβηξα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Μιχάλης Μητρούσης
Φωτογραφία: mixalis_mitrousis/ Instagram

Ο Μιχάλης Μητρούσης μίλησε στην κάμερα του Happy Day και αναφέρθηκε και στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα που τον ταλαιπώρησε και τον άφησε εκτός δουλειάς για περίπου έναν χρόνο. Ο ηθοποιός επιστρέφει στο θέατρο με το έργο «Τοκ Τοκ».

Όπως είπε για το τροχαίο, «ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Έχασα τη δουλειά μου περίπου έναν χρόνο. Δεν το εύχομαι σε κανέναν. Τρεις μήνες ήμουν με τον γύψο, έπειτα από έναν μήνα με τη μπότα».

Αναφέρθηκε και στην ψυχολογική επιβάρυνση που ένιωσε.

«Ψυχολογικά μου κόστισε γιατί πάχυνα, έκανα κοιλίτσα, που δεν είχα. Δεν θα βγάλω τη λάμα από το πόδι, γιατί θα πρέπει να ξαναπεράσω χειρουργείο και δεν το αντέχω», τόνισε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «όταν μου έρχονται μνήμες από το ατύχημα, είναι φρίκη. Δεν μπορώ να δω καθόλου το ατύχημα από τις κάμερες».

Ο Μιχάλης Μητρούσης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τη σύντροφό του για τη στήριξή της.

«Αν δεν είχα τη σύντροφό μου, δεν θα είχα κάνει τίποτα. Άφησε τη δουλειά της για να είναι κοντά μου», υποστήριξε.

Τέλος, αναφέρθηκε και στη δικαστική συνέχεια της υπόθεσης.

«Τον Ιανουάριο γίνεται το ποινικό δικαστήριο και ναι, θέλω να αποζημιωθώ γι’ αυτό που τράβηξα».

Δείτε το βίντεο του ALPHA:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συμμαχία τριών Φορέων για την πρόληψη και τον έλεγχο του καπνίσματος

Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία: Έρχονται τα πρώτα SMS προς τους δικαιούχους

Νέες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε ποιους δόθηκαν 28,78 εκατ. ευρώ

Λαϊκές αγορές: «Συρρικνωμένες» λόγω μπλόκων και κακοκαιρίας – Διαμαρτυρίες παραγωγών για το Ψηφιακό Τιμολόγιο

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:27 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Μελίνα Ασλανίδου: «Εγκλωβισμένη» στο λιμάνι του Βόλου – Βρισκόταν στη Σκιάθο για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

Με σκάφος έγινε, νωρίτερα σήμερα, η επιστροφή στον Βόλο μελών του μουσικού σχήματος της γνωστή...
11:42 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Καινούργιου για Τούνη – Αλεξάνδρου: Και τις τέλειες σχέσεις να μην έχουν, οφείλουν για τα μάτια του παιδιού τους να είναι αρμονικά μεταξύ τους

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου παραχώρησε συνέντευξη χθες στην «Super Κατερίνα» και την Κατερίνα Καινού...
10:46 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Νίκος Οικονομόπουλος: «Αν κρινόμαστε για την πίστη μας, κάτι πάει λάθος»

Ο Νίκος Οικονομόπουλος σχολίασε τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συνέντευξή του στον Γιώργο Λιά...
09:40 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Ελένη Φουρέιρα: «Έβγαλα κάποια ψυχοσωματικά» – Η κατάθλιψη την περίοδο της Eurovision και η δύσκολη συνεργασία

«Την περίοδο της Eurovision πέρασα μία μίνι κατάθλιψη» είπε η Ελένη Φουρέιρα μιλώντας στην εκπ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα