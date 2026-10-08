Μέγκαν Φοξ: Για πρώτη φορά μιλά για τη γέννηση της κόρης της – «Ήμουν σε μια μπανιέρα στην πίσω αυλή, δίπλα σε εστία φωτιάς»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Νέες και άγνωστες μέχρι σήμερα λεπτομέρειες για τη γέννηση της τέταρτης κόρης της, Σάγκα Μπλέιντ, την οποία απέκτησε με τον ράπερ Machine Gun Kelly (MGK), μοιράστηκε η Μέγκαν Φοξ, αποκαλύπτοντας ότι πρόκειται για το πρώτο παιδί της που γεννήθηκε εκτός νοσοκομείου.

Μιλώντας στο PEOPLE, η 40χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι γέννησε τη Σάγκα στο σπίτι, μέσα σε μια μπανιέρα στην πίσω αυλή, δίπλα σε εστία φωτιάς.

«Είναι επίσης το πρώτο μου παιδί που δεν γεννήθηκε σε νοσοκομείο. Τη γέννησα στο σπίτι, μέσα σε μια μπανιέρα, στην πίσω αυλή, έξω, δίπλα σε μια εστία φωτιάς», εξομολογήθηκε.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι αυτή τη φορά η περίοδος μετά τον τοκετό ήταν διαφορετική, καθώς δεν χρειάστηκε να επιστρέψει άμεσα στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

«Είναι η πρώτη φορά που δεν χρειάστηκε να επιστρέψω αμέσως στη δουλειά, οπότε η εμπειρία μου μετά τον τοκετό ήταν πολύ διαφορετική. Μπόρεσα πραγματικά να είμαι μαζί της όπως ήθελα», δήλωσε.

Η Φοξ παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν ο αναγκαστικός αποχωρισμός από τα μεγαλύτερα παιδιά της, λόγω δουλειάς, ήταν ιδιαίτερα δύσκολος για την ίδια.

«Το να πρέπει να αποχωριστώ νωρίς τα άλλα παιδιά μου ήταν πάντα πολύ οδυνηρό», είπε, προσθέτοντας ότι η κατάσταση αυτή επηρέασε την ψυχική και τη σωματική της υγεία.

Η ηθοποιός μίλησε επίσης για τις ενοχές που αισθάνεται ακόμη και όταν απομακρύνεται για λίγο από την κόρη της προκειμένου να ασχοληθεί με την εργασία ή την προσωπική της φροντίδα.

«Νιώθεις τόσες ενοχές όταν είσαι μητέρα», ανέφερε, εξηγώντας ότι με τη Σάγκα είχε την ευκαιρία να είναι περισσότερο παρούσα και να βιώσει τη μητρότητα με διαφορετικό τρόπο.

«Μπόρεσα να επιλέξω να είμαι πολύ περισσότερο παρούσα και, εξαιτίας αυτού, νιώθω πολύ περισσότερη ηρεμία στη σχέση μου μαζί της», κατέληξε.