Μαράια Κάρεϊ: «Όχι ακόμα» – Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων «φρενάρει» την εορταστική περίοδο

Σε ένα χιουμοριστικό viral βίντεο στο Instagram, η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» Μαράια Κάρεϊ, υπενθυμίζοντας στους θαυμαστές της ότι είναι νωρίς για να μπουν σε κλίμα Χριστουγέννων, προλαβαίνει τον πιλότο του ιδιωτικού της τζετ πριν κατευθυνθούν στον Βόρειο Πόλο και αφού ξεκινήσει να παίζει το εμβληματικό της τραγούδι, λέγοντας «Όχι ακόμα!».

Το σύντομο βίντεο δείχνει τη σταρ να βρίσκεται σε ένα ιδιωτικό τζετ τυλιγμένη με μια ζεστή κουβέρτα και να απαντά στην ανακοίνωση του πιλότου, η οποία ξεκινά υπό τους ήχους του «All I Want for Christmas Is You».

«Kαλώς ήρθες Μαράια. Κατευθυνόμαστε προς τον Βόρειο Πόλο» ακούγεται να λέει ο πιλότος του αεροπλάνου, όταν ξαφνικά το τραγούδι διακόπτεται.

«Όχι ακόμα!» απαντά η διάσημη τραγουδίστρια και κοιτώντας την κάμερα προσθέτει: «Πάντα βιάζονται».

Την ανάρτηση συνοδεύει η λεζάντα: «Σε όσους ρωτούν… Όχι ακόμα!!!».

Κάθε χρόνο, αμέσως μετά το Halloween, η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια δίνει το σύνθημα της έναρξης της εορταστικής περιόδου με απολαυστικά βίντεο στα social media.

Η επερχόμενη χριστουγεννιάτικη περιοδεία της με τίτλο «Mariah Carey’s Christmas Time» θα ξεκινήσει στις 6 Νοεμβρίου από το Χάιλαντ της Καλιφόρνιας, όπως αποκάλυψε η ίδια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Mε ενδιάμεσους σταθμούς στο Λος ‘Αντζελες, την Ατλάντα, το Φοίνιξ και το Ντάλας, μεταξύ άλλων, η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στις 17 Δεκεμβρίου στο Barclay’s Arena του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Φέτος η τραγουδίστρια γιορτάζει την 30η επέτειο του άλμπουμ της «Merry Christmas», το οποίο περιλαμβάνει το εμβληματικό «All I Want For Christmas Is You». Το διάσημο τραγούδι, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, που έγραψε σε περίπου 15 λεπτά μαζί με τον Γουόλτερ Αφανασίεφ, κατέκτησε τη λίστα του Billboard με τα 100 καλύτερα τραγούδια για πρώτη φορά το 2019 και από τότε είναι το πιο δημοφιλές χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών στο Billboard Holiday 100.